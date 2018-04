La 31 edició del FITCarrer sota el lema Teatre en llibertat

El Festival Internacional de Teatre de Carrer celebra a Vila-real la seua edició número 31 i ho fa, en aquesta ocasió, sota el lema Teatre en llibertat. El FITCarrer és un esdeveniment que es troba i es planteja lliure de qualsevol lligam, tant per als artistes com per al públic que assisteix.

En total, són 21 les companyies de teatre que estaran en els carrers de Vila-real del 4 al 6 de maig: set de la Comunitat Valenciana (tres d'elles de Vila-real), set més de la resta de l'Estat i set internacionals.

El festival arranca amb el lliurament del VIIé Premi Ramon Batalla, que enguany recau en l´Institut Valencià de Cultura, per tot el suport que està donant a aquesta disciplina artística, i “que contrasta amb altres institucions com la Diputació, que aporten 0 euros a un festival internacional més que consolidat” afig el director del festival Pau Ayet.

Els espectacles en el carrer començaran amb Maria Cavagnero, Maintomano, Markeliñe i D’Click, que actuaran a la Maiorasga i a la nit la plaça Major serà l'escenari de les actuacions, a càrrec de Pepa Cases dansa-teatre i NUC, dues companyies locals que estrenen espectacle. Posarà el punt i final a la jornada Toni de l’Hostal.

El dissabte 5 de maig serà el torn de Kolektiv Lapso Circk, a la plaça de Colom a les 17.00 hores; la plaça Major serà per a Trapu Zaharra, seguida d’Irrwisch i The Black Blues Brothers. A la nit, la Mayorazga acollirà Kukai Dantza & Brodas Bros, D’Irque & Fien i La Cova de Melpómene. L'última jornada del festival comptarà amb les actuacions de Paraules d’aire, en diversos passes a la Glorieta i la Casa de la Festa, i els alumnes de l’EMD-EMTAC i d'art dramàtic de l’EASD, a la plaça Major.

El mateix enclavament acollirà la interpretació de la Troupe Malabó, a les. Ja a la vesprada, el festival es trasllada amb Irrwisch al parc de la Panderola. Poc després, Cirk About It actuarà a la plaça del Llaurador i més tard ho farà Hurycan a la Panderola novament. La Trócola Circ tornarà a inundar d'espectacle la plaça del Llaurador a les 19.50 hores i tancarà el festival la companyia local Produccions Scura, amb l'estrena del correfoc Theos Foc.