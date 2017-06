Economía contractarà aquest estiu 70 treballadors agrícoles.

L´ajuntament de Vila-real contractarà 70 persones aturats del sector agrícola a partir del mes d´agost i en dos torns de 35 persones. L´oferta de treball és posible gràcies a la subvenció de 104.286 euros que l´Ajuntament rebrà del Servei Públic D´Ocupació Estatal.

El programa INEM-Agrari es desenvoluparà en dues fases, una a l'agost i una altra al setembre. Aquests treballadors hauran de desenvolupar tasques de manteniment d'espais o infraestructures agrícoles de competència municipal. Per a cada període s'ofereixen 33 llocs per a peons agrícoles i dos per a capatassos.

El Servef va a seleccionar i citar als aspirants. Per a açò, “és requisit indispensable haver cotitzat durant aquesta campanya en el règim agrícola”. “Els treballadors seran citats per l'Oficina d'Ocupació del Servef perquè presenten la documentació requerida a l'Ajuntament i així poder baremar els mèrits marcats pel SEPE i poder incorporar-se al seu nou lloc”, indica el regidor d´Economía, Xavi Ochando.