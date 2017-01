Durant 2017 i 2018 Vila-real adequarà els camins rurals del terme.

L'ajuntament de Vila-real ha començat a actuar en els camins rurals del terme. El projecte de Servicis Públics, preveu desenrotllar les obres d'adequació durant 2017 i també 2018, amb l'objectiu " d'atendre les reivindicaciones,q ue ens han traslladat, els usuaris d'estes zones, especialment agricultors i el sindicat de Riegos" apunta l'edil Francisco Valverde.

Els vials seleccionats són el camí Vora Riu, el Sedeny de Pinella i el Camí Vell de Borriana, que estan sent reasfaltats per complet, amb un primer tractament per omplir els sots, a què seguix l'emprimació d'una capa de quitrà i l'aplicació d'una altra d'acabat. L'actuació de reasfaltat total de tres camins, per a la que s'han invertit 75.000 euros, dels que l'Ajuntament aporta 45.000 euros i la Diputació de Castelló col·labora amb el 40%, és a dir, amb 30.000.

Vila-real compta amb 68 camins rurales,con un total de 161 quilòmetres, la qual cosa suposa una gran tasca de manteniment per a un Ajuntament, i "vamos a seguir la mateixa línia amb altres camins que encara cal mejorar", afirma Valverde. "A ho vaig d'enguany i el que ve tenim un objectiu, i és deixar el nombre més gran de camins en estat de revista". Per això l'ajuntament ja ha reservat 50.000 euros en la partida de camins rurals, que completaren " previsiblement", amb una aportació de la Diputació de 180.000 euros més per a invertir en estos vials.