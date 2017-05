Una dotzena d'actes commemoraran el centenari del patronatge de Sant Pasqual.

El Centenari del patronatge de sant Pascual sobre Vila-real estarà present en les festes en honor al patró en una desena d'accions de tot tipus amb l'objectiu de l'ajuntament de continuar reforçant el posicionament de lideratge en matèria de turisme religiós en la Comunitat. Un espectacle audiovisual projectat sobre la fatxada de la basílica, l'edició de cobertors commemoratius amb la imatge del patró o el repartiment de 9.000 taulellets amb el logo del centenari són algunes de les activitats que se sumen a la tradicional missa pontifical, processó, foguera i ofrena al patró de Vila-real del dia 17 de maig.

Junt amb estes accions, la Casa Museu de Llorens Poy ha inaugurat una exposició de l'obra i col•lecció privada del Fill Predilecte de la ciutat que recorre l'estreta relació de l'artista amb la figura de sant Pascual. A partir d'esta exposició, la Casa Museu de Llorens Poy s'integra com un dels llocs museístics més importants de Vila-real. A més de la mostra "Llorens Poy i Sant Pasqual: inspiració i devoció", destaca el mapping del dia 17 que tracta d'un espectacle que consistix en la projecció, per primera vegada a Vila-real, d'un audiovisual centrat en la figura del patró que es caracteritza per adequar-se a la morfologia arquitectònica del lloc on es projecta; en este cas, la basílica.

Una altra de les accions destacades és l'edició de rebosters commemoratius, que podran obtindre's en la Fundació de Sant Pascual per un donatiu de 20 euros, i que serviran per a engalanar la ciudad en les festes del centenari.

AUTOBUS DE LA FESTA.

L'Autobús de la Festa arrancarà aquest divendres 12 per a connectar els veïns i visitants amb el Recinte de la Marxa fins a l'últim dia de festes, el diumenge 21, de forma totalment gratuïta.

El servei especial compta amb un ampli horari nocturn que abasta des de les 21.00 fins a les 3.00 hores, excepte els dos divendres i dissabtes, el dilluns de la xulla i el dimarts previ al dia de sant Pasqual, festiu local, quan s'ampliarà des de les 21.00 hores fins a les 8.00 del matí. Així mateix, l'últim dia de festes, el bus iniciarà el recorregut a les 21.00 hores, però finalitzarà el servei a mitjanit.

El bus té parada en l'encreuament de l'avinguda d'Itàlia amb el carrer de Sagunt, així com a la bàscula, també enfront de Carmelites, al carrer del Riu Segura (darrere del pavelló Sebastián Mora), l'avinguda de Riu Ebre, l'avinguda de la Murà (davant d’Els Lluïsos) i Pius XII (enfront del jardí de les dominiques), fins arribar al Recinte de la marxa.