Dos milions d´euros per seguir millorant l´estat de Vila-real

La regidora de Serveis Públics, amb un pressupost de 2 milions d´euros pretén aplicar les noves tecnologies al servei dels ciutadans. En aquest sentit, destaca la pròxima instal·lació de comptadors d'aigua potable intel·ligents en el barri del Pilar. Aquestes tecnologies també arriben a la xarxa de clavegueram i al reg del jardí de les Dominiques, entre altres espais.

Serveis Públics seguirà amb el pla d'eliminació de barreres arquitectòniques, amb la creació de noves cantonades accessibles i l'eliminació de voreres de menys de 80 centímetres. Entre els projectes previstos esta la semipeatonalitzar d´aquelles zones on les voreres no complisquen una funció útil. Serveis Públics ja ha intervingut en nombrosos carrers i els dos pròxims vials que convertiran en semipeatonals per a donar resposta al problema seran Ecce Homo i Buenos Aires, amb una inversió total de 100.000 euros.

Està previst invertir 150.000 euros en jocs de gran format per als parcs i jardins, són jocs diferents i que inclouen altres jocs molt diversos que resulten molt interessants per als xiquets. Inicialment, està previst que s'instal·len a la Maiorasga –que tindrà una reforma integral- i en el jardí de Jaume I. També es realitzarà una remodelació integral del conegut com a jardí de la muntanyeta, situat al costat del pavelló Bancaixa.

El control remot de l'enllumenat públic, ja en marxa, o la creació de passos de vianants intel·ligents que s'il·luminen amb la presència de les persones se sumen al pressupost fins a final d'any.