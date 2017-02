Dos milions d'euros per a la millora, modernització i accessibilitat de la ciutat.

Servicis públics pretén ampliar l'oferta de treball a empreses de Vila-real per a les obres de manteniment de la via pública.

El regidor de Servicis Públics, Francisco Valverde detalla els projectes de manteniment de la via pública per a este 2017. / ONDACERO.ES

L'Ajuntament de Vila-real destinarà més de dos milions d'euros enguany per a avançar en la millora, modernització i accessibilitat de la ciutat. La regidoria de Servicis Públics se centrarà en la millora i reasfaltat de vials, així com en l'eliminació de barreres, l'adequació de jocs en els parcs, amb atraccions adaptades a xiquets amb algun tipus de discapacitat, i la contractació de més empreses de la ciutat, facilitant l'objectiu d'arribar a tots els racons de cada barri. En este sentit " pretenem aconseguir el centenar d'empreses de Vila-real, perquè totes tinguen les mateixes oportunitats de treballes amb el consistori, ja són unes 50 empresas" apunta el regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde.

Dels dos milions de pressupost, la mitat seran per a via pública; 528.000 aniran a parcs i jardins, 380.000 a enllumenat i 50.000 a camins rurals. La partida es reforçarà també amb les ajudes de la Diputació de Castelló per a millorar l'asfalt, no sols de nombrosos camins rurals, sinó també de vials dins del nucli urbà.

Entre les principals actuacions previstes estan la millora de voreres i cantons de Màrtirs de la Independència, Santa Bárbara, Còrsega o Borriol; la semipeatonalización de Cor de Jesús, Buenos Aires i la placeta de la Puríssima; el jardí de Mestre Vidal o la reforma integral del parc de la muntanyeta en el segon semestre de 2017, entre d´altres.

Serveis públics pretén en este 2017 continuar avançant en l'accessibilitat, i en este sentit se'n va a treballar en l'ampliació de voreres i la peatonalización de carrers, la instal·lació de nous bancs on es necessiten, continuar remodelant jardins o completar zones d'ombra. També la renovació de jocs en els parcs amb elements adaptats, la millora de la il·luminació en zones com el barri de Melilla o al voltant de l'antiga empresa Azuvi. L'aposta per la innovació i les noves tecnologies per a l'especialització, amb la presència de sis firmes locals " que han inventat productes que s'estan consolidant en altres municipis, xifra que volem augmentar fins a les 12 empreses, perquè hi haja més productes fets en Vila-real", apunta Valverde.