La dissenyadora i empresària Dolores Cortés serà anomenada filla predilecta de Vila-real.

La Junta de Portaveus ha aprovat per unanimitat de tots els grups anomenar l'empresària de Vila-real Dolores Cortés, filla predilecta de la ciutat, en reconeixement a la seua trajectòria com a empresària i dissenyadora de moda de bany. "Es important que, com a societat, reconeguem els èxits individuals que contribuïxen a construir el Vila-real de hui. Sens dubte, l'aportació de Dolores Cortés a l'evolució de la nostra ciutat ha sigut clau; en això coincidim, com no podria ser d'una altra manera, tots els grups en l'Ajuntament i la societat vila-realense en el seu conjunto", assenyala Benlloch.

També per unanimitat de tots els grups en el consistori s'ha acordat sol·licitar formalment l'inici d'una revisió cadastral que permeta ajustar els valors a la realitat actual del mercat, per davall dels valors de l'última ponència. L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha informat els portaveus municipals de la recent reunió mantinguda amb la Direcció del Cadastre per a abordar les possibilitats d'actualitzar els valors al mercat. En la trobada, els responsables del Cadastre van plantejar la possibilitat d'aplicar coeficients a la baixa per a reduir els valors sense alterar la ponència i es van comprometre a remetre al consistori un informe per escrit sobre l'aplicació d'esta fórmula. Transcorregut aproximadament un mes des de la reunió sense haver rebut l'informe, el primer edil ha portat a la Junta de Portaveus la decisió de revisar la ponència, protegida per tots els grups en el consistori. La Junta de Portaveus ha decidit iniciar el procediment per a revisar els valors catastrales," una actualització a què tenim dret per llei després de més de 10 anys de l'última ponència, realitzada quan els preus de mercat estaven molt per damunt dels actuales", incidix Benlloch. Després de l'aprovació per part dels portaveus, esta mateixa setmana l'Ajuntament de Vila-real sol·licitarà formalment al Ministeri iniciar la revisió de la ponència.

La Junta de Portaveus ha abordat també l'elaboració d'un Reglament d'Organització Municipal (ROM) , que regularà el funcionament intern del consistori en àmbits com la presentació de mocions o la periodicitat de les comissions, així com l'elaboració de la Relació de Llocs de Treball (RPT) . En ambdós casos, els grups municipals han acordat constituir sengles taules de treball per a avançar en els documents. La taula de treball del ROM estarà presidida pel portaveu de l'equip de govern, Javier Serralvo, i es planteja estudiar el model de reglament aprovat per consens en la Diputació i adaptar-ho a la realitat local, amb l'objectiu de poder tindre llest el document per a la seua aprovació pel ple en un termini aproximat de 15 dies.

La taula de treball per a la RPT estarà presidida per la regidora de Recursos Humans, Mª Carmen Pesudo, i el portaveu municipal, i comptarà amb un representant de cada grup amb representació en el consistori. La constitució d'esta taula pretén obrir la definició de l'estructura interna de l'Ajuntament a les aportacions dels grups, per a consensuar la proposta que es debatrà en la Taula de Personal i amb els representants sindicals dels treballadors municipals. "Vamos a treballar de manera decidida en l'elaboració d'esta Relació de Llocs de Treball amb l'objectiu de poder comptar amb una proposta per al verano", avança Benlloch."