La direcció territorial de Castelló adjudica l’instal•lació d'un ascensor en Escultor Ortells

Mónica Mañas, regidora d'Educació a Vila-real, va confirmar ahir en una roda de premsa l'adjudicació per part de la direcció territorial de la Conselleria d'Educació per a la instal·lació d'un ascensor en el col·legi públic Escultor Ortells. Des del consistori s'espera que les obres es duguen a terme abans de l'inici del pròxim curs.

“Aquesta és una petició que el centre realitza des de fa pràcticament una dècada, encara que sempre s'havia fet davall la consideració que era una obra poc prioritaria", explicava Mañas. De fet, des de l'Ajuntament s'ha fet saber que aquest mateix col·legi porta anys exigint aquesta millora d'accessibilitat, atés que l'única via per a accedir a les plantes superiors, tant per a professors com a alumnes, són les escales.

A més, la mateixa direcció territorial és qui s'ha encarregat de la realització del projecte tècnic. En breus, es donarà a conéixer la data d'inici de les obres.