El Dia de la Joventut i els tallers ocupen la programació de l’Espai Jove a l'estiu

La Regidoria de Joventut ha organitzat una completa programació per als mesos de juliol, agost i setembre, en la qual no faltaran els tallers i cursos de formació per a l'ocupació, les activitats d'oci o una data tan assenyalada com el Dia de la Joventut. L'agenda del Espai Jove comença amb la convocatòria del punt de trobada de cultura japonesa, que es convoca tots els diumenges del mes de juliol de 18.00 a 20.00 hores en el recinte, on no faltaran les activitats relacionades amb el país, tallers, jocs tradicionals o projeccions.

També es realitzaran dues quinzenes d'una nova iniciativa, com és el Laboratori d’art jove, destinat per a xiquets en edats compreses entre sis i tretze anys. Tampoc faltarà la pràctica de capoeira, ni els Tallers per la Igualtat, adaptats a persones amb discapacitat física o psíquica, que en aquesta edició se centren en l'art precolombí i el relleu. El taller de creació de videojocs i el de conductor de carretons elevadors són les dues propostes formatives que s'ofereixen per a acabar el mes de juliol.

Ja inmersos en el mes d'agost, la programació compta amb el Dia de la Joventut, que se celebrarà el dissabte 12, de 17.00 a 21.00 hores, en la plaça del Pastoret del Termet. Com cada any, s'organitzaran activitats com la Ràdio Espai Jove en directe, jocs de rol, tallers i el concert de Marcel el Marcià per als més xicotets i un altre de Fulla Kaduka para joves. També es preveu la realització d'un curs de robòtica i creació de videojocs per a xiquets de vuit a dotze anys, que tindrà lloc de dilluns a divendres. Se sumen a aquest taller el de monitor de menjador escolar i el de manipulador d'aliments hortofrutícoles, el primer amb una durada de quatre dies (del 20 al 24) i el segon que es desenvoluparà durant el matí del 21 d'agost, de 9.00 a 13.00 hores.

Per últim, al mes de setembre, torna el punt de trobada de cultura japonesa, la capoeira –amb una exhibició durant les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia-, el campionat d'escacs o la festa infantil d’Els Lluïsos, prevista per al dimarts 18, a les 18.30 hores a la plaça de Mossén Ballester. Completarà el mes el curs de Llengua de signes nivell A1, de 60 hores, impartit per APESOCAS i reconegut per la Confederació Nacional de Sords d'Espanya (CNSE) i per FESORD CV. Al llarg de tot l'estiu segueixen en marxa els cursos d'iniciació a la ràdio, producció amb Ableton Live, DJ Traktor amb controladors i DJ Djing amb Ableton.

La regidora de Joventut, Gemma Gil, destaca la participació d'associacions juvenils així com la oportunitat per als més menuts de passar un estiu disfrutant de les nombroses activitats d'oci. “Un any més hem comptat amb nombroses associacions juvenils de la ciutat per a elaborar una programació estival completa, en la qual no falten alternatives d'oci per a xiquets i joves, que no necessiten eixir de Vila-real per a gaudir de propostes divertides”. Així mateix, l’edila destaca l'organització de tallers formatius per a l'obtenció de títols i certificats “molt importants per a aconseguir treball, perquè el nostre objectiu és ajudar als joves”.