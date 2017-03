Desapareix el bromacil dels pous d'aigua de Vila-real.

Valverde: "Vila-real ja no necessita mesclar l'aigua dels pous amb la del consorci d'Aigües de la Plana perquè des de fa un any esta controlat el nivell de bromacilo".

Les últimes anàlisis de l'aigua potable dels pous de Vila-real, demostren que esta controlada la pujada puntual de -ho des dels inicis de 2016, segons el regidor de Servicis Públics, Francisco Valverde qui assegura que "nuestras aigües són de gran qualitat des de fa un any i ja no hem de mesclar-la amb la del Consorci d'Aigües de la Plana, del que només hem usat un 1,5% dels nostres derechos”.

El Consorci d'Aigües de la Plana, en el que participen 11 municipis, "se va crear per a garantir que totes les localitats tingueren abastiment total d'aigua en època de sequera o en altres situaciones". En total són huit hectòmetres cúbics els que es repartixen entre tots els membres de manera proporcional al seu número d'abonats i "si en algun moment algun municipi consumix més dels drets que li corresponen, ha de compensar al resto". Vila-real, té a la seua disposició 1,9 milions de metres cúbics d'aigua i només ha fet ús de 31.160 metres cúbics, un 1,58% del total permés, perquè "La ciutat s'abastix inicialment de quatre pous i durant l'exercici 2016 no s'han hagut de mesclar eixes aigües amb les del Consorcio", explica Valverde, ja que "la qualitat ha sigut sempre óptima".

En este sentit, indica que les analítiques mensuals que es realitzen tracten un total de 89 elements distints que han resultat estar en els nivells adecuados", per la qual cosa assegura que "seguiremos comptant amb l'aigua del Consorci, encara que no fem ús d'ella, ja que dels quatre pous principals, la Bassa del Poble i el Pou d'Amorós funcionen a ple rendiment, mentres els altres dos, el de Reg Nou i Carinyena ho fan al 10% de les seues possibilitats, per la qual cosa comptem amb una bona situación".

El nivell de bromacil, "que en algun moment va tocar el seu màxim permés anteriorment, ha desaparegut per complet, gràcies a la decisió d'este equip de govern de mesclar amb l'aigua del Consorci per a millorar la seua qualitat, ja que sabíem que era un problema conjuntural, en compte de fer cas de l'exigència del PP, que demanava la instal•lació de dos plantes de tractament amb filtre de carboni, que hagueren costat 368.000 euros cada una, més el manteniment posterior i que ara mateix estarien inutilitzades i obsoletes, la qual cosa demostra que prenem la decisió acertada", explica l'edil.

D'aquesta manera, el fet de no haver usat més que un 1,5% dels drets en 2016, significarà la compensació, per part dels municipis que sí que han sobrepassat el seu límit, de 28.918 euros. Una quantitat que es descomptarà de la quota que la ciutat paga anualment per les instal•lacions i els drets de l'aigua. "Localidades com la Vilavella o els Alqueries han gastat més d'un 200%, mentres Chilches, Moncofa i la Vall han superat el 100%, de manera que hauran de compensar, pagant la seua quota i un plus, tant a Vila-real, Onda, Borriana i Nules, que no han aconseguit la quantitat màxima estipulada".

"Amb els pous de la ciutat i la pertinença al Consorci tenim garantit l'abastiment, en quantitat i qualitat, igual que ho tenen la resta de municipios", apunta Valverde.