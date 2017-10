Una declaración institucional recolça el projecte pluriligue del Soriano

El ple extraordinari aprova per unanimitat una declaració institucional per recolçar la petició sobre les hores lectives en anglés del José Soriano. / ONDACERO.ES

L'Ajuntament de Vila-real ha cel-lebrat aquesta vesprada un Ple extraordinari en el qual s´ha aprovat una modificació de crèdits de prop de 772.000 euros, per a fer front a pagaments i despeses urgents en la recta final de l'any, i en el qual s'ha inclòs una declaració institucional de tots els partits polítics per a defensar el programa experimental plurilingüe del col•legi públic José Soriano.

La modificació es podrà realitzar gràcies a l'existència d'un milió d'euros en la partida d'imprevists i classificats, reservada de manera previsora per a fer front a possibles despeses necessàries i que permetrà, no només donar viabilitat al pagament de factures per valor de 552.000 euros -eliminant qualsevol compte pendent-, sinó que servirà per a dotar de 65.000 euros per a la compra d'un habitatge al carrer de l’Encarnació, necessària per a la construcció de la rotonda de Santa Quitèria, prevista en l'encreuament amb el camí Vell de Castelló-Onda. Es podran destinar els 182.000 euros de l'increment del 1% de les nòmines dels funcionaris municipals autoritzada per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat.

D'altra banda, tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament han portat al Ple una declaració institucional en suport al col•legi José Soriano, amb l'objectiu de defensar el programa experimental plurilingüe, com ja es va fer al Ple del 21 de març de 2016 per a preservar el plurilingüisme als centres escolars.

En aquest text es posava de manifest la necessitat que qualsevol modificació de les normatives que regulen l'ensenyament plurilingüe compten amb el suport tant dels docents com dels pares i de totes les forces polítiques i que es realitzen atenent a les avaluacions competencials de cada programa per a garantir la igualtat, estabilitat i èxit de l'ensenyament de les llengües. A més, se sol•licita que en qualsevol cas, els alumnes que hagueren iniciat el programa ho tingueren garantit fins a la seua finalització.

Per açò, la sessió donarà llum verda a una nova declaració explícita que recolze al José Soriano perquè puga desenvolupar les disposicions del seu Projecte Lingüístic de Centre i establir com a mínim vuit hores d'anglès a la setmana en Infantil de tres anys, tal com va acordar aquest centre amb la Conselleria d’Educació. A més, el text insta al Consell al fet que en la redacció de la Proposició de Llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme s'estudie la recuperació en el pròxim curs del projecte experimental pel qual el 80% del currículum s'impartia en anglès al José Soriano.