Cultura presenta el primer abonament de 2017 per 35 euros.

Un total de quatre representacions teatrals que triomfen en el territori nacional arribaran a l´ Auditorio músic Rafael Beltrán a partir del proxim 11 de febrero per un preu de 35 euros, y en horari de 20.30 de la vesprada.

Fins el pròxim mes d´abril pasaràn por l´auditorio municipal representacions como El sopar dels idiotes per a l´11 de febrero, obra que s´ha convertido en ú dels clàssics de l´ humor más representat amb èxit alvoltant del món. “En aquesta versió 100% valenciana el repartiment està representat per actors molt reconeguts per tots, que prometen fer riure gràcies a l´ingeniòs humor de l´obra, que no deixarà indiferent a ningú” explica el regidor de Cultura, Eduardo Pérez Arribas.

La segona de les representacions és La guerra dels mons 2.0, que tindrà lloc el 25 de febrer, una coproducció realitzada amb CulturArts que mescla el teatre, la música en directe i les noves tecnologies audiovisuals i que rememora la versió radiofònica que Orson Welles va fer de la guerra dels mons l'any 1938.

Trio és el tercer dels treballs que podran disfrutar els espectadors i que es portarà a escena el 18 de març. "Una comèdia divertida i cínica, també en valenciano", assenyala Pérez.

Finalment l´1 d´abril dalt a l´auditori Verònica Forqué amb l´obra La respiración, "Es tracta d´una comèdia amb una actitud molt positiva i optimista i optimista que val la pena veure i que es representa també en Madrid", explica l'edil.

“Creem que 35 euros per estes quatre excel·lents obres és un preu més que raonable perquè ningú es quede en casa", indica Pérez, qui afig que "els que no disposen de l'abonament i vullguen assistir a veure algunes de les obres de manera puntual, també compten amb un punt d'avantatge, ja que el preu per separat també és més econòmic que en altres ciutats com València o Madrid, en les que ja s'estan representando".

El període de renovacions finalitza l'1 de febrer, mentres que les noves inscripcions es podran realitzar del 2 al 8 de febrer, en horari de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores i els dimecres de 16.30 a 19.00 hores en l'Auditori.