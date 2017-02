Cultura compta amb 440.000 de pressupost per a continuar programant este 2017.

Amb la xifra econòmica de 440.000 euros, la regidoria de Cultura pretén continuar consolidant la marca de Ciutat de Congressos, Festivals i Esdeveniments, donant un especial protagonisme als actes culturals multitudinaris i festivals .

Enguany este departament rep en total 92.600 euros d'ajudes per part d'altres administracions " una xifra molt positiva, tenint en compte que, fins fa ben poc, no comptàvem amb cap suport per part d'altres administraciones", indica el regidor de Cultura, Eduardo Pérez Arribas, que assegura que "todavía queda molt any per davant i estem en disposició de continuar atraient altres subvenciones". La Regidoria de Cultura "se finança, en part, gràcies a la venda d'entrades de l'Auditori per exemple, l'abonament d'este trimestre, amb 361 abonats, compta amb uns ingressos de 12.600 euros i totes les obres estan subvencionades per CulturArts", Explica el regidor.

Quant als festivals, el pròxim mes de març arriba una nova edició del festival Màgia x ací, i " dels 35.000 euros de mitja que costa, recupera al voltant d'uns 10.000 euros més de la venda d'entrades que, enguany esperem incrementar, ja que hi haurà una altra gala amb Juan Tamariz" apunta Pérez.

En el mes d'abril, esta previst el Memorial Democràtic, que s'autofinança amb les subvencions de la Conselleria de Justícia, que concedix 15.000 euros. També el Festival Internacional de Teatre de Carrer (FITCarrer) comptarà amb subvencions per a continuar creixent. Per primera vegada, l'esdeveniment, amb un pressupost de 160.000 euros, estarà subvencionat en un 40%, gràcies als 61.000 euros que aportaran la Conselleria de Cultura (50.000 euros) i el Ministeri de Cultura (11.000 euros) .

El festival de Dansa en el mes de juny costa 16.000 euros, amb una subvenció de 11.000 euros de conselleria, o l'esdeveniment del Real Jazz amb 22.000 euros de dotació, ja va rebre l'ajuda de l Conselleria de Cultura en la seua primera edició.