Continua en la UCI en estat greu la dona de 86 anys ferida per inhalació de fum en l'incendi de la seua vivenda.

Un aparatós incendi va sorprendre una dona d'avançada edat en el seu domicili del carrer Furs de València de Vila-real. La policia Nacional va rescatar la dona, que es trobava inconscient, i amb l'ajuda del cos de bombers la van traure de la vivenda i després dels primers auxilis, va ser traslladada a l'hospital de La Plana i ingressada en la Unitat de Vigilància Intensiva, amb pronòstic greu per inhalació de fum, segons el propi departament de salut.

Segons relata la Policia Nacional, abans de l'incendi la filla havia eixit a comprar . Quan arriben els agents van veure com eixia fum per la porta, no contestava ningú, i els efectius tenint constància que hi havia algú en l'interior, van trencar la porta amb un ariet i van trobar la dona inconscient. La trauen de la vivenda i la traslladen a un espai sense fum, i procedixen als primers auxilis. Després va ser traslladada a l'hospital de la Plana, on continua en estat de gravetat.

Les flames es van propagar de forma brusca per tota la casa al voltant de les 13.30 del migdia, quedant calcinada completament. De fet alguns veïns de la finca, van haver de ser atesos en l'exterior de la vivenda també per intoxicació lleu de fum, i van ser evacuats de l'edifici per precaució, tornant en unes hores després, ja que l'arquitecte municipal assegura que l'estructura de l'edifici no corre perill.