El Consorci del Millars estrena una sèrie de 12 reportatges audiovisuals per a promocionar l'espai fluvial

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars gestionat pels Ajuntaments d'Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana enceta una sèrie documental de 12 capítols per a promocionar els valors ecològics, històrics, etnològics i esportius del tram baix del curs fluvial més important de la província de Castelló.

El cicle d'audiovisuals emetrà un capítol al mes d'entre 5 i 6 minuts de durada per a promocionar aspectes concrets del paisatge protegit. El primer capítol titulat El Millars: de Gúdar a la Plana presenta de manera genèrica el riu fent un recorregut des del seu naixement, a la serra de Gúdar, província de Terol, fins a arribar a la desembocadura localitzada entre les poblacions castellonenques d'Almassora i Borriana. El capítol descobreix el paratge ubicat al terme d'El Castellar (Terol) on brolla el Millars sent primer un xicotet rierol de muntanya per a convertir-se més tard en un riu important gràcies als aportaments d'afluents com el Valbona, l'Albentosa, la font de l'Escaleruela i ja en la província de Castelló les aigües del riu Villahermosa. El capítol es fixa detalladament en cadascun dels embassaments que hui en dia regulen el cabal del Millars, generen energia i principalment magatzemen aigua per al reg com són el d'Arenós, Sitjar i el Pantanet de santa Quitèria.

La sèrie comptarà amb altres capítols dedicats específicament a la història i al present del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, els molins i els assuts, el riu a vista d'au, la vinculació històrica d'Almassora, Borriana i Vila-real amb el riu, el turisme ornitològic, els abocaments il·legals que continuen produint-se, el reg i el futur del Millars, entre altres temes.

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars pretén com a objectiu final donar a conéixer a la societat castellonenca i a la resta de ciutadans de la Comunitat Valenciana els valors ambientals, socials i històrics d'un riu tremendament generós anomenat Millars que aporta riquesa paisatgística, ambiental i agroalimentària a la província de Castelló.