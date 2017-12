La conselleria d´Educació ha confirmat que Vila-real tindrà EOI

De les 7 Escoles Oficials d´Idiomes anunciades al territori, es preveu la tan reclamada per part de Vila-real.

El regidor de compromís, Santi Cortells ha volgut “felicitar la Conselleria per aquesta decisió”, segons l’edil “la EOI a Vila-real és una reclamació històrica” i per fi “serà una realitat”.

I és que, “durant aquest 2017 ja s’han augmentat el nombre d’idiomes”, i per al pròxim any “Vila-real serà seu oficial de la Escola Oficial d’Idiomes deixant de ser així un aulari depenent de Castelló”. A més a més, l’edil es complau “que Vinarós també tinga una EOI pròpia” perquè, segons el regidor “denota les ganes de la Conselleria de vertebrar el territori”.

Cortells afirma que “Compromís ha treballat dur perquè açò siga una realitat i, afortunadament, el Govern del Botànic, a diferència d’altres, sí valora aquest esforç que tant de temps s’ha fet. Han estat moltes les reivindicacions dels vila-realencs i vila-realenques per aconseguir allò que mereixem, i que el pròxim curs seran una realitat”

L’edil es congratula “de la feina feta per Mònica Àlvaro, Rubén Trenzano i Vicent Marzà” per molt que “altres vulguen tapar la feina feta per la gent de Compromís allà a València”.

El Conseller d’Educació, Vicent Marzà, i el Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano, també han presentat 5 seus més de l’EOI i diferents aularis dependents d’eixes escoles, com és l’aulari de Morella (depenent de Vinarós) que donarà servei a la zona dels Ports.