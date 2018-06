El consell de xiquets celebra el tancament de la quarta edició

S´han exposat les conclusions i propostes de millora de la ciutat com una major participació en la programació de festes patronals, la reducció dels deures escolars, millores les zones verdes amb jocs per a diferents edats o la creació d'una consell de l'adolescència que donaria continuïtat al consell d'infància.

De les sessions celebrades enguany, en què el Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real ha tingut una participació activa en qüestions com la programació de l’Assaltabarris, el pla participatiu de la Séquia Major o l'elaboració de la Llei d'Infància i Adolescència de la Generalitat, els consellers han elaborat un document amb més de 30 propostes de millora de la ciutat.

Amb l'inici del nou curs escolar començarà la cinquena edició del Consell, que actualment està format per 54 membres de 16 centres escolars, 31 d'ells en qualitat de titulars i 23 com a suplents. L'elecció dels membres es fa per sorteig entre tots els estudiants de 5é i 6é de Primària i de 1r de l'ESO que presenten candidatura en els seus centres. Cada any s'acomiada als membres que arriben a 1r de l'ESO i l'any següent s'incorporen els de 5é.