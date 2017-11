El consell augmenta la partida destinada a la regidoria de Serveis Socials

Els pressupostos de la Generalitat Valenciana destinaran a serveis socials més partida per al próxim any per augmentar el personal i crear el CAT.

Els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2018 contemplen un nou augment de la partida destinada a la Regidoria de Serveis Socials, amb 200.000 euros més que en 2017 i una línia per a la creació del Primer Centre d'Atenció Primerenca (CAT) per a xiquets amb problemes de desenvolupament.

Vila-real comptarà en 2018 amb 667.000 euros per part del Consell destinats als Serveis Socials generals, enfront dels 435.000 d'aquest exercici. Als 200.000 euros d´augment, se suma els 100.000 euros anuals de més que la regidoria ha rebut en 2016 i també en 2017. Entre els Serveis Socials generals i els diferents programes específics hi hauran prop de 900.000 euros a la partida, enfront dels 330.000 euros del 2015.

L'objectiu és aprofitar part d'aquest augment per a contractar nou personal de reforç per a la Regidoria amb nous perfils professionals que milloren el servei que es presta. Entre altres serveis específics inclosos en la partida de Serveis Socials i que també han notat l'increment del finançament en els últims anys són els del Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància (Seafi), que ha passat de tenir 31.000 euros pressupostats en 2015 als 51.000 d'ara. A aquest se suma el centre de dia de menors Espardenyers, que ha passat de 37.000 a 53.000 euros, i la coneguda com a Agència AMICS, que passa de 10.000 a 20.000 euros.

La conselleria ha destinat una línea nominativa de 68.000 euros per a l'engegada d'un nou servei, com serà el futur Centre d'Atenció Primerenca (CAT), on s'oferirà tractament especial assistencial i preventiu per a xiquets d'entre zero i sis anys amb problemes de desenvolupament o risc de patir-los per causes d'origen prenatal, perinatal o post-natal. El servei se situarà en el Centre Cívic María de Luna, i està previst que l'equip de professionals atenga a un màxim de 35 xiquets, i en funció de la demanda, podria duplicar la seua capacitat, ja que també s'espera que atenga a menuts de fora de Vila-real.