El Consejo de Gobierno del Hospital Provincial de Castellón aprueba el presupuesto de 2017

El Consejo de Gobierno del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ha aprobado el presupuesto del hospital para este año, que asciende a 88.925.000 euros, lo que representa un incremento del 6,95 por ciento con respecto al del ejercicio pasado. Del total del presupuesto del hospital, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública aporta 60,8 millones de euros y el resto procede del Ministerio de Administraciones Públicas, que lo canaliza a través de la Diputación de Castellón. La aportación de la Conselleria ha aumentado este año en 2,2 millones de euros en relación a 2016.

El presupuesto contempla una inversión de 1,5 millones de euros de la Conselleria para la adquisición de un PET-TAC, uno de los equipos más útiles para el diagnóstico y seguimiento del cáncer. Esta inversión permitirá a los especialistas de Medicina Nuclear realizar cada año 1.500 pruebas, el doble de las exploraciones que actualmente se realizan con una unidad móvil en alquiler. El nuevo equipo se ubicará en la ampliación del área oncológica que actualmente se está llevando a cabo y que estará concluida en primavera. La expansión del sótano en 1.576 metros cuadrados albergará equipos de tratamiento y diagnóstico del cáncer. Así, comprenderá las dependencias del Servicio de Medicina Nuclear y los actuales equipos de gammacámaras. Además, la finalización de estas obras permitirá que entre en funcionamiento la cámara hiperbárica. En breve el centro dispondrá también de un mamógrafo digital y un láser de holmio para el servicio de urología, que ya se encuentran en la recta final del proceso de adjudicación. Cabe recordar que a todas estas inversiones en tecnología se suma el tercer acelerador del centro. El próximo mes comenzará la segunda fase de la instalación, que consiste en el montaje de la parte generadora de radiación. Este nuevo equipo mejorará la atención al paciente porque permite tratar un espectro más amplio de tumores incorporando nuevas técnicas al arsenal terapéutico del Hospital como la radioterapia estereotáxica cerebral fraccionada y la radiocirugía. A través de ellas se podrá tratar tumores cerebrales y metástasis cerebrales no susceptibles de cirugía, con lo que se reducirá el número de pacientes que tendrán que derivarse a Valencia para este tipo de tratamientos.

La Diputación de Castellón ha votado en contra del presupuesto presentado por la consellera Carmen Montón para el Hospital Provincial porque consolida su política de recortes en personal e inversiones, poniendo en peligro la excelencia asistencial que hasta ahora distinguía al consorcio hospitalario. Así lo ha explicado Javier Moliner, presidente del Gobierno Provincial al finalizar el consejo en el que las cuentas solo han recibido el voto en contra de los representantes de la institución provincial. Moliner ha señalado que “se mantienen las formas de ignorar y despreciar al 50% del Consorcio, que representa la Diputación. Parece que a la consellera le incomoda tener que rendir cuentas de cuál es su gestión”. “Hemos votado en contra de un presupuesto que reduce sustancialmente el capítulo de personal, fruto de la política de despidos que está llevando a cabo la conselleria, y que también reduce el capítulo de inversiones. Hace unos meses venía la consellera a anunciar un plan que preveía siete millones de euros de inversiones en 2016, que no se ha ejecutado, y que preveía una inversión de 3,6 millones en 2017, de los que solo hay presupuestados 2,8 millones. El presupuesto ya parte con una carencia respecto de un compromiso asumido hace muy poco por la consellera Montón y eso es motivo más que de sobra para no poder apoyar ese presupuesto”, ha explicado el presidente del Gobierno Provincial.

Además, Javier Moliner ha explicado que “también hemos votado en contra de la modificación de puestos de trabajo, puesto que no ha contado con el apoyo de ninguna fuerza social del Hospital Provincial, ni de ningún sindicato, y viene a consolidar los despidos que aprobó la consellera en el último consejo del Consorcio”. Moliner ha recordado que “estas decisiones van basadas en un informe de UJI que la propia UJI desmintió inmediatamente y son fruto de la improvisación y de la nefasta gestión de la consellera”.

Asimismo, en el Consejo de Gobierno del Provincial, se ha aprobado la guía de buenas prácticas y declaración de principios frente a la violencia interna para garantizar el respeto y trato igualatorio entre todas las personas que forman parte de la organización, pues con el cuidado la salud de los trabajadores y trabajadoras se pretende contribuir a la mejora de la calidad y seguridad asistencial.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Antonia Garrido como nueva directora económica del Consorci. Garrido es licenciada en Derecho, doctora cum laude por la Universitat Jaume I y cuenta con el título de Especialista Universitario en Gestión de la Calidad en las Administraciones Públicas y los Servicios por la misma universidad. Hasta ahora ocupaba el puesto de directora económica en el hospital de la Magdalena y sustituye a Sebastián Longas, a quien la conselleria de Sanitat agradece la tarea desempeñada en el cargo.

Ante este hecho, el presidente de la Diputación ha asegurado que “el culmen de esta realidad se ha visto en el último punto del orden del día cuando, fruto de esa nefasta gestión y del caos en que han sumido al Hospital Provincial, la consellera ha cesado al director económico, intentado buscarse un ‘escudo humano’ cuando es ella la principal responsable de ese caos de gestión”. “Posiblemente el director económico debía ser cesado –ha argumentado Moliner-, pero las responsabilidades debían ir más allá y deben implicar un cambio absoluto en las formas y en el fondo. Montón debe entender que, de la mano, se pueden gestionar cosas y esta Diputación que presido ha demostrado que de la mano se pueden hacer cosas conjuntas. Esta misma mañana comparecía en Valencia con el presidente de la Generalitat y la vicepresidenta, lo que demuestra que no hay ninguna animadversión en el plano ideológico, sino la defensa de una gestión bien hecha”. Moliner ha puntualizado que, “en las formas, porque Montón debe contar con su socio que tiene el 50% del Consorcio, y en el fondo, porque hay que frenar el desmantelamiento de este Hospital. Todas las decisiones que está tomando Montón van en el camino de que el Hospital Provincial deje de ser un centro de referencia y que pueda desplazar a sus profesionales de un centro a otro sin más. Que las inversiones no focalicen aquí la excelencia en oncología y oftalmología, que haya cesiones de personal de este hospital al Hospìtal General y diluir el papel de este centro en el conjunto de la red sanitaria valenciana”. El presidente del Gobierno Provincial ha lamentado que “el problema es que, así, Castellón está perdiendo un centro referencial de calidad y que ha permitido que muchísimas familias de esta provincia no se tengan que ir fuera cuando reciben la mala noticia de un familiar tiene cáncer. Eso es lo que debería preocuparnos y, lamentablemente, sabemos que la consellera no lo quiere así”. Para Moliner, la prueba está en que “cuando el presupuesto de personal se reduce, quiere decir que habrá menos médicos y enfermeras trabajando y menos personas al servicio los pacientes. Y eso es lo que me preocupa, porque perderemos esa condición de referencia en el Provincial. Este año se han incrementado las listas de espera y todo lo que sucede cuando se reducen las personas que están para tratar todas las enfermedades”. “La Conselleria debe dotar presupuestariamente como debe el Hospital Provincial y debe creerse el proyecto, porque cuando uno se cree un proyecto y confía en las posibilidades que ofrece un Hospital como éste, lo dota económicamente para seguir adelante. Y la consellera Montón está perdiendo una oportunidad magnífica en un momento en el que, con un equilibrio en las cuentas, este Hospital podría seguir en el camino de búsqueda permanente de la excelencia. Y se está perdiendo porque a la consellera Montón le incomoda tremendamente este Hospital y está en búsqueda permanente de la confrontación”, ha argumentado Moliner. El cualquier caso, el presidente de la Diputación ha dicho que “yo le invito a que deje con esa política de confrontación y entre en la política del diálogo, que le ira bien como le está yendo bien a otros miembros de su gobierno colaborando con la Diputación de Castellón. Y, sobre todo, le irá muy bien a los ciudadanos de Castellón”.