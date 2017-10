Un congreso internacional analiza la figura del Che Guevara con motivo del 50 aniversario de su muerte

Ha transcurrido medio siglo desde la muerte de Ernesto Che Guevara, sin duda una de las figuras históricas más importantes después de la II Guerra Mundial. Su importancia y trascendencia solo se pueden comprender en el contexto histórico de la Guerra Fría, del triunfo de una Revolución, la cubana, y de los procesos de descolonización y antiimperialistas de los años sesenta del siglo XX. El epicentro de la Revolución cambió de continente. América Latina emergió, como nunca antes, en un centro teórico, ideológico y político a niveles mundiales. Una nueva esperanza irrumpió desafiante al orden liberal occidental tras la II Guerra Mundial y su irradiación en el resto del mundo fue innegable.

Las conferencias magistrales correrán a cargo de: Juan Marchena Fernández, Catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide; Juan Manuel Santana, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, y Christian Cwik, Catedrático de Historia de América Latina de The University of the West Indies at St. Agustine, Trinidad and Tobago.