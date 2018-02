El IV concurs de Grups Locals salta a les xarxes socials

L'esdeveniment, organitzat entre la Regidoria de Joventut, Freaks in Black i l’Associació de Grups Musicals de Vila-real, lliurarà per segon any consecutiu el trofeu Eduard Sanz al grup guanyador, que rebrà, a més, un premi en metàl•lic de 1.000 euros i l'enregistrament del treball. Hi haurà un segon premi de 500 euros i, per primera vegada, un tercer reconeixement, dotat amb 200 euros per al tercer finalista.

Una de les novetats es que els grups que es presenten al concurs exposaran una part del seu treball en vídeos al perfil de Facebook del Concurs de Grups Musicals de Vila-real, de manera que els seguidors virtuals podran conèixer millor als participants i seran partícips del procés de selecció, que es realitzarà fins el pròxim 12 d'abril. Una vegada feta la selecció, eixiran sis grups, que actuaran repartits en dos semifinals amb tres grups en cada esdeveniment. Els concerts s'oferiran els dies 21 i 28 d'abril en locals de la ciutat i en cadascun el jurat i el públic votaran per un finalista.

I un dels canvis respecte a edicions anteriors, es que l´organització ha ampliat el termini de presentació de candidatures, que enguany serà del 19 de febrer al 25 de març. Les bases i instruccions es trobaran al web www.vila-real.es/concurs i a www.facebook.com/concurslocals.