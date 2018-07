El concierto de Chema Peñalver inaugura el Festival de Jazz de Peñíscola

El Festival Internacional de Jazz de Peñíscola da el pistoletazo de salida a la 15 edición con el concierto Chema Peñalver, profesor de la Universitat Jaume I y clarinetista, que presenta hoy viernes 13 de julio a las 23:00 en directo 'Blowing the Groove'. Se trata de su cuarto disco, con composiciones y arreglos originales que muestran un lenguaje jazzístico en el clarinete y ofrece una muestra de fusión del 'jazz' con el 'funk', el 'soul' y el 'rock'. Forman parte de este proyecto músicos reconocidos y consolidados en la escena jazzística nacional como el batería Jesús Gallardo y el pianista Juan de Ribera, el veterano bajista José María Parreño (The Veterans, Four on Six) y una sección de viento integrada por componentes de la UJI Big Band con Inma Martínez, Alberto Martín, Carlos Valls y Adolfo Cebreiro.

L'Institut Valencià de Cultura organiza íntegramente el Festival Internacional de Jazz de Peñíscola y tendrá lugar en el Auditorio de Peñíscola, que acogerá cuatro conciertos muy variados dentro del género.

La segunda ocasión para disfrutar de este género tendrá lugar el 20 de julio, con Fabián Barraza Django's Quartet, un espectáculo basado en el repertorio clásico del Hot Club de France. El tercer espectáculo, el 24 de julio, contará con una reconocida figura internacional, el portugués Salvador Sobral. Y por último, será el turno de la norteamericana Champian Fulton, pianista norteamericana y vocalista y fiel defensora de la tradición del 'jazz'.

Las entradas de los diferentes conciertos que componen el festival pueden adquirirse en la página web del Institut Valencià de Cultura y tienen un precio de entre 10 y 20 euros.