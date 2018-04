Comença la tercera edició del curs de Socorrista en el CTE

La Regidoria de Joventut acaba d'iniciar la tercera edició del curs de Socorrista Aquàtic que, igual que en les edicions anteriors, a més d'oferir la titulació oficial per part de l'empresa Riscat Consultors SL, compta amb el compromís de contractar aquest estiu els alumnes que aproven la formació.

La piscina del Centre de Tecnificació Esportiva (CTE) ha acollit aquest dimarts la prova física, a la qual s'han presentat un total de 45 persones, mentre aquest dimecres 11 d'abril l’Espai Jove acull la segona part, en aquest cas, de caràcter psicotècnic. L'objectiu és que realitzen el curs els 25 aspirants amb millors puntuacions.

Els participants que aproven el curs obtindran la corresponent titulació per part de l'Associació de Tècnics d'Emergències Aquàtiques (ATEMAC), vàlida a nivell nacional, i tindran un contracte laboral garantit per a treballar aquest estiu en qualsevol de les instal•lacions on l'empresa formadora ofereix els seus serveis, com a parcs aquàtics, piscines d'hotels, platges i altres recintes.