El Colegio de Médicos entrega 15.000 euros en becas de investigación

El Colegio de Médicos de Castellón, a través de su Fundación, ha concedido becas por importe total de 15.000 euros a profesionales médicos de la provincia. El presidente del Colegio, el doctor José María Breva Sanchis, ha recordado que la inversión en investigación será uno de los ejes centrales del mandato recién inaugurado. Un acto celebrado en el salón de actos de la institución, coincidiendo con la celebración de la festividad de la patrona de los médicos, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ha servido de escenario para la entrega de estas 15 ayudas económicas.

La Fundación del COMCAS ha premiado con las Becas de Investigación 2018 un total de 5 tesis doctorales y 4 trabajos de científicos. Además, se han otorgado ayudas a 3 estancias, la asistencia y participación en cinco cursos.

Los colegiados seleccionados, que reciben la ayuda económica, por importe de 1.000 euros, son: Alba Coret Franco, por su tesis doctoral: “Cinética de dolor postoperatorio, consumo de analgésicos y recuperación de las actividades de la vida diaria en pacientes sometidos a fundoplicatura Nissen ambulatoria; Joana Melero Lloret, por su tesis doctoral “Estudio de la función miocárdica en la enfermedad renal crónica avanzada y en la terapia de sustitución renal”; Rosa Ballester Sánchez, por su tesis doctoral, “ Braquiterapia electrónica en el carcinoma basocelular superficial y nodular”, María Núñez Beltrán, por su tesis doctoral “ Incompatibilidad HLA en parejas con fallo reproductivo recurrente”

Assumpció Gorro Miró, por su estancia en el Servicio de Oculoplastia del Hospital Kellogg Eye Center de la Universidad de Michigan, EEUU; María Mateo Casas, por su estancia en el Centre for Neuroscience & Trauma, The Blizard Institute, Queen Mary University of London; José Antonio Navarro Martínez, por su estancia en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Móstoles, y María Teresa Guinot Soler, por su estancia en la Unitat de Malalties Autoinmunes I Sistémiques del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca.

Javier Reque Santivañez, por su asistencia al curso Máster en Nefrología Diagnóstica e Intervencionista, impartido en el Servicio de Nefrología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid; María Isabel Rivadulla Serrano, por su asistencia al curso Máster Online en Oncología Digestiva, CEU- Universidad Cardenal Herrera, y Bárbara Bodega Martínez, por su asistencia al curso Master Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria por la Universidad Internacional de la Rioja.

Manuel Roca Sanz, por su trabajo de investigación sobre el : “Uso del Ozurdex como primera línea de tratamiento en el edema macular diabético; Núria Pascual Regueiro, por su trabajo de investigación “ Prevalencia de deseo sexual hipoactivo en adultos residentes en la población de Segorbe, Departamento de Salud de Sagunto; Patricia Palau Sampio, por su trabajo de investigación “Peak Exercise Oxygen Uptake Predicts Recurrent Admissions in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction.”, y María Pilar Fernández García, por su trabajo de investigación “Estudio de costo-efectividad de la biopsia mamaria asistida por vacío versus biopsia con aguja gruesa o arpón”;

El presidente del COMCAS, el doctor José María Breva Sanchis, destaca que el objetivo de estas becas que es el apoyo y fomento de la investigación y el constante reciclaje profesional de los médicos. Asimismo, apuntó que la nueva Junta Directiva del Colegio incrementará próximamente el atractivo de estas becas. "Todos estos trabajos de investigación y estancias formativas representan un avance en el conocimiento científico-médico que contará siempre con el apoyo de esta institución, a través de la Fundación", apuntó el presidente para resaltar que "los avances derivados de estos trabajos serán beneficiosos no sólo para el conjunto de la comunidad médica de la provincia, sino también para los pacientes y ciudadanos".