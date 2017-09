Una cervesa solidària per a la investigació de la distròfia muscular

Vila-real compta desde hui amb una nova cervessa artesana i autòctona impulsada, en aquest cas, per l'Asociación Conquistando Escalones, amb l'objectiu de recaptar fons per a lluitar contra la Distròfia Muscular de Cintures tipus 1F i al seu torn contra el virus de la sida.

La beguda, creada pel vila-realenc Antonio Esteller, s´ha elaborat en les instal-lacions, seguint les instrucción del seu creador, en una joven empresa de Castelló, Beer Factory, on segons un dels seus responsables Víctor Garcia” hem aconseguit un producte original, de color ambre, que en boca és equilibrada –per l’amargor del llúpol i la dolçor de la mel- i que en nas és dolç i té un toc cítric que agradarà a tots els públics”. Cal recordar que A.C.E. Beer és apta per a vegans i no conté cap element químic en la seua elaboració. De momento s´han preparat uns 1.000 litres, que en gran part ja estan reservats.

La iniciativa ha estat recolçada per l´Ajuntament de Vila-real, ja que “l'Ajuntament de Vila-real no podia donar l'esquena a aquesta nova iniciativa que conjumina solidaritat i emprenedoria i que naix a la nostra ciutat”, explica el regidor d'Economia, Xavier Ochando, qui ha anunciat públicament la col•laboració de la Regidoria amb aquesta iniciativa.

A.C.E. Beer es presentarà oficialment en societat avui dimecres, 20 de setembre, a les 20.00 hores, a beer-attack (carrer de Germanies, 6), i el dijous, a la mateixa hora, a Lupulove (carrer de Cavallers, 3, Castelló).