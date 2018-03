El centre de día Lluís Alcanyís obri 151 nous expedients

El centre de dia terapèutic per a la deshabituació, rehabilitació i reinserció social Lluís Alcanyís de Vila-real ha obert 151 expedients de tractament a persones amb algun tipus d'addicció durant el 2017.

Es tracta de la tercera xifra més alta en la història del servei, després de 1999 i el 2015. Així ho han confirmat la regidora de Sanitat, Silvia Gómez, i el treballador social del centre de dia Santi Agost. Una memoria que demostra que un 27% de les persones ateses presenten politoxicomania, un 21% consumeixen alcohol i un 18% consumeixen cocaína, el mateix percentatge que pren cannabis. “les sol•licituds per a desintoxicar-se de la cocaïna han tornat a repuntar, amb xifres que no vèiem des de l'any 2007” asegura Santi Agost. A més, el rang d'edat de les persones que fan ús d'aquest servei s'ha invertit i ara predominen els usuaris d'entre 40 i 50 anys, seguits dels qui tenen entre 30 i 40.

En total, són 111 homes i 20 les dones que atenen els especialistes del Lluís Alcanyís. En quant als procés dels tractaments, “L'objectiu és que romanguen més de 10 mesos, ja que ofereix més garanties d'evolució en positiu”, afirma Agsot . El centre compta amb diversos grups per a atendre addiccions com la ludopatia, l'alcohol, la cocaïna, un altre de teràpia de dones i un altre per a pares i mares d'adolescents consumidors de cànnabis. En este sentit, el centre tinddrà un nou grup per a addictes amb un coeficient intel•lectual baix, ja que necessiten d'una atenció especialitzada.