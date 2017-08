La Càtedra de Mediació Policial de Vila-real llança un nou postgrau amb la UJI

La Càtedra de Mediació de Vila-real anuncia, junt amb Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) i la Universitat Jaume I, el llançament d'un nou postgrau basat en les estratègies de mediació policial. Este curs tindrà una duració de 500 hores i arrancarà el dia 23 d'octubre.

Tant membres de les Forces i Cossos de Seguretat amb titulació universitària superior, com a graduats universitaris en Dret, Psicologia o Criminologia, podran prendre part en el curs.

La UJI, conjuntament a les entitats organitzadores, proposarà un enfocament 'multidisciplinar' e 'interdisciplinar'. Açò significa que el professorat que compon el curs estarà format tant per catedràtics universitaris com per experts professionals que treballen en el sector.

La formació durarà un semestre i finalitzarà el 22 de juny de 2018. Les classes presencials tindran lloc l'última quinzena de juny de 2018 en horari de 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00 hores en la seu de la Policia Local de Vila-real. A més, aquells que superen el postgrau rebran el títol expedit a nom de la Universitat Jaume I.