La càtedra d'Innovació ceràmica i el Cefire programen cursos sobre divulgació científica.

La Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real i el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) , inicien un procés de col·laboració amb l'objectiu de fomentar la divulgació científica a través de la formació contínua del professorat.

Les primeres jornades formatives tindran lloc del del 7 al 9 de març. Estan dirigides tant a professors com alumnes de secundària, " amb l'objectiu que els professors tinguen noves eines per a treballar , dirigir-se i motivar els alumnes en l'aula, però també ho és per a que els estudiants s'interessen per l'àmbit científic", segons explica el director de la Càtedra Ceràmica, Juan Carda.

En este curs de tres dies, es mostraran Tècniques de comunicació per a la divulgació científica: ràdio, audiovisual, realitat augmentada i creació de videojocs, els docents aprendran noves eines i recursos a l'hora de realitzar un programa radiofònic, un producte audiovisual i altres tècniques de cara a la divulgació científica, com poden ser la realitat augmentada i els videojocs, que "sirven per a adaptar-se a la realitat dels alumnes millorar el seu aprendizaje", segons ha explicat el director territorial del CEFIRE, Sergio Mestre. Es tracta de ferramentes que poden ajudar els docents a fer més entretingudes les classes i millorar la comprensió de matèries habitualment complicadas". "Es un repte que han d'afrontar els profesores", apunta Mestre.

Els professors interessats en la formació es podran inscriure a través de la web del CEFIRE de Castelló abans del 2 de març per a disfrutar d'un taller del tipus màster class, en el que adquiriran recursos de comunicació per a la divulgació de la ciència.