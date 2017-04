Castellón acoge el Open de la Comunidad Valenciana de Natación Adaptada 2017

El concejal de Deportes, Enric Porcar, ha presentado esta mañana l’Open de la Comunidad Valenciana de Natación Adaptada que se disputará en Castellón este fin de semana. Porcar ha estado acompañado durante la presentación de la presidenta de la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana, Pilar Javaloyas y de la medallista paralímpica, Ariadna Edo. El edil de Deportes ha querido destacar que “de nuevo Castellón será un referente para el deporte adaptado con este Open de la Comunidad de Natación Adaptada. Es un gozo para el Patronato de Deportes volver a colaborar en la organización de este campeonato”.

Además, ha querido agradecer la presencia de Ariadna Edo “porque ella es el máximo exponente de la natación adaptada no sólo para Castellón, sino también a nivel valenciano. Nos emociona y nos enorgullece el hecho de que Ariadna sea de Castellón y lleve el nombre de la ciudad y de su club por todas partes, se ha convertido en todo un símbolo”.

Por su parte, Javaloyas, ha remarcado que “este fin de semana tendremos 10 paralímpicos nadando en la piscina de Castelló, entre los cuales hay tres medallistas: Ariadna Edo, bronce en 400 metros libres; Michelle Alonso, oro en 100 metros braza; y María Delgado, bronce en 100 metros espalda y en 50 metros libres”.

Javaloyas también ha remarcado que “la piscina de Castellón está considerada una de las mejores instalaciones de España, es rápida y cómoda de nadar y, además, Castellón es una ciudad que siempre ha estado volcada con el deporte adaptado”.

Por último, Ariadna Edo ha manifestado que “estoy muy feliz de que por fin, después de 3 años, pueda competir en este Open y lo pueda hacer en mi casa. He competido mucho en esta piscina, me he formado aquí, de aquí es mi club y también gracias a los muchísimos entrenamientos que he hecho en la Piscina Olímpica de Castellón estoy ahora donde estoy”.

El campeonato tendrá lugar en las instalaciones de la Piscina Municipal Olímpica Gaetà Huguet durante el próximo fin de semana, 29 y 30 de abril.

Se trata de un acontecimiento que organiza la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA), donde también colaboran la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón y el Patronato de Deportes de Castellón.