El cartell de la tercera edició de l’Arenal Sound a Vila-real confirma a Blisters, Kasparov, Kharma, Five Fingers i Dayan Soul

L'Arenal Sound torna a Vila-real per tercer any consecutiu. Per primera vegada durant dos dies en els quals la música i l'esport tornaran a estar presents. A banda de l'actuació de cinc grups de música –tres d'ells locals-, es disputarà la coneguda com a Arenal Sound Cup, en la qual participen fins a 32 equips d'handbol, futbol-sala i bàsquet formats per sounders.

La cita de major envergadura de l'estiu arriba a la ciutat els dies 32 de juliol i l'1 d'agost amb dos esdeveniments que esperen revalidar l'èxit de les dues primeres edicions.

La plaça del Llaurador acollirà el dia 31, a partir de les 20.00 hores, els concerts, que obriran Dayan Soul. A les 20.50 pujaran a l'escenari Five Fingers i a les 21.40 ho farà el grup Kharma, tots ells locals. Kasparov, a les 22.30 i Blisters, a les 23.50 hores, són les dues formacions que completen el cartell.

La jornada del dia 1 començarà a les 11.00 hores, amb les competicions de la III Arenal Sound Cup Vila-real, que enfrontarà al pavelló Bancaixa 16 equips de futbol sala, vuit de bàsquet i altres vuit d'handbol. El Servei Municipal d'Esports (SME) facilitarà els petos per a disputar els partits i les medalles per als premiats en cada modalitat esportiva, que a més rebran una samarreta oficial d'Arenal Sound i 100 euros en Tuents by Tuenti per a gastar tot l'equip durant el festival. Així mateix, tots els participants obtindran una polsera #ClandestineSound.

Per a participar, cal inscriure's en el següent apartat http://www.arenalsound.com/arenal-sound/arenal-sound-cup-2018/, on es troba detallada tota la informació i el formulari d'inscripció.