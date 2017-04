Una carril ciclopeatonal de 3.5 quilòmetres unirà Vila-real amb Borriana.

La consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha presentat el projecte de carril ciclopeatonal que unirà les dos poblacions de la Plana Baixa. El nou eix completarà el carril bici inconclús de la carretera CV-185 a través d'una via reservada per a bicicletes i vianants de 3,5 quilòmetres. A través d'esta via, la ciutat de Vila-real quedarà connectada amb la cicle-ruta CR18 entre Nules i Orpesa i integrada en la xarxa de 88 quilòmetres de vies ciclopeatonales de la província de Castelló.

El projecte permetrà finalitzar el tram de carril que va començar l'anterior consell del PP i " en només dos anys, el nou govern autonòmic dóna solució a un altre dels problemes heretats d'anteriors legislatures, completant un carril bici que generarà moltes oportunitats i sinergies entre poblacions germanes com Vila-real i Burriana", assenyala l'alcalde José Benlloch. "Esta actuació suposarà un pas avant, sobretot en el full de ruta de la Conselleria en matèria de mobilitat i de transport públic. On ja hem invertit en estos principis hi ha beneficis molt importants per a tota la ciutadania i una millora en la qualitat de vida", assenyala la consellera Salvador.

La Conselleria preveu la connexió del carril ciclopeatonal en l'entorn de l'Escorxador Municipal de Borriana junt amb la carretera CV-185, amb el també existent amb motiu de les obres de l'Hospital Comarcal de La Plana. L'objectiu és connectar de forma segura dos trams ciclopeatonales ja existents, tant en l'inici com al final de l'actuació, en el tram de dos quilòmetres aproximadament pendents de completar.