La campana més gran del món tornarà a sonar en la basílica de Sant Pasqual.

La fundació pro monestir i basílica de Sant Pasqual es reunixen per a debatre propostes per a posar en valor el patrimoni de la basílica l'any del centenari del patronatge. / ONDACERO.ES

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch ha presidit una nova reunió de la fundació Pro Monestir i Basílica de Sant Pasqual per a abordar temes com la recuperació de les campanes de volteig, l'habilitació d'un centre de visitants i l'aprovació d'un pla de comunicació propi son alguns d'aquests projectes.

Quant a la primera de les propostes debatudes "La basílica de Sant Pasqual disposa d'un conjunt de campanes de volteig espectacular, amb la campana de volteig mes gran del màs, que, no obstant açò, és troba inutilitzada dónes de fa molts anys. La voluntat de la fundació és poder revertir esta situació i reparar el conjunt, perquè els vila-realencs i els visitants puguem tornar a gaudir d'aquestes campanes", assenyala Benlloch. De fet la Fundació ha començat a treballar en la reparació de les campanes i en el pressupost que farien possible la idea, ja que "És una situació anòmala i una vertadera llàstima que, mentre tenim el campanar de caret en funcionament, no puguem escortar el volteig dels campanes de l'altre conjunt, que, a mes, és un recurs de gran valor per a la ciutat", explica l'edil de de Turisme, Emilio Obiol.

La fundació també treballa en la creació d'un centre d'interpretació de la basílica i entorn de Sant Pascual. La idea inicial és actuals oficines de la fundació com a centre de recepció i interpretació, on els visitants podran rebre els primeres informacions i impressions del conjunt a través d'audiovisuals o panells, entre altres materials, abans d'endinsar-se en la visita a la basílica i Reial Capella, a mes del museu del Pouet del Sant. A més la fundació ha aprovat un Pla de Comunicació de l'organisme. La consolidació de la imatge pròpia de l'entitat a través d'eines com un portal web o la presència en xarxes socials o butlletins son alguns dels instruments que s'inclouran en esta planificació.

La reunió ha servit per nomenar una comissió executiva, per a la gestió diària de l'organisme. La comissió, formada per un representant de l'Ajuntament, el secretari de l’entitat i un membre de Fundació Caixa Rural, per donar major agilitat i eficiència a l'entitat en quant a la pressa de decisions.