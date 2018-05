La BUC acull el V Congrés Internacional de Futbol

Uns 200 esportistes es concentraran en el congres que tindrà lloc els dies 26 i 27, i servirà, no solament per a parlar de futbol, sinó de diferents aspectes de l'esport en general.

És un esdeveniment de primer nivell en l'àmbit esportiu que no només es va a centrar en el futbol, sinó que està obert a qualsevol persona interessada en el món de l'esport, ja que sempre introduïm apartats sobre el treball grupal, en equips, la metodologia individual i molts altres concepte. És un espai ideal per a formar-se i aprendre de tot i on, especialment, s'oferiran eines per a treballar amb xiquets en els col•legis, ja que Vila-real és una ciutat capdavantera en aquest sentit i creiem que serà molt interessant per als monitors i el personal que actualment treballa en l'àmbit”, assegura el representant de Pinasport Elite, Manu Torres.

L'edil d'Esports Javier Serralvo, d'altra banda, manifesta la satisfacció de l'Ajuntament de “comptar amb empreses com aquesta, que s'interessen a seguir fomentant una cosa tan important com l'esport, fent de Vila-real un referent”. “Esperem que la gent s'anime a venir a la nostra ciutat a formar-se i a conèixer tot el que l'organització ha preparat sobre pautes d'entrenament i altres propostes”, assenyala.

Els interessats poden informar-se i inscriure's al web http://www.pinosportelite.com/, on trobaran el programa del congrés al complet. “Enguany no hem publicitat cap ponent a mode de reclam, ja que la trobada no només és futbol, és formació i entrenament, i per tant volem que els assistents vinguen amb la ment oberta i no pensant únicament que parlarem de futbol, parlarem sobre bones eines esportives i esperem que gaudisquen”, afig Torres.

Finalment, Serralvo, que ha animat els afeccionats a apuntar-se, ha destacat que “anem a seguir donant suport a aquesta iniciativa, ja que a més de complir amb els objectius marcats en les nostres marques de ciutat, porta el nom de Vila-real per tot el món”.