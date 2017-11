Benlloch valora la incorporació de 2 milions als pressupost del consell per a la ronda sudoest

L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha valorat la incorporació de dos milions d’euros al projecte de pressupostos de la Generalitat de 2018 per a iniciar la construcció de la ronda Sud-oest de la ciutat, que connectarà la CV-10 amb la N-340 amb una infraestructura de circumval·lació que descongestionarà el trànsit pesat de la ciutat i afavorirà la circulació de mercaderies en el triangle del taulellet.

Enguany, tal conforme es va comprometre el consell s´ha licitat la redacció del projecte, “ara, veiem com es consignen els diners per començar a fer-lo realitat ja l’any que ve i la ronda Sud-oest torna, per fi, als pressupostos de la Generalitat en una mostra del compromís ferm del Consell amb els vila-realencs”, explica l´alcalde Benlloch. El Ministeri de Foment deu donar el vist-i-plau a la rotonda que ha de connectar amb la N-340, però “compta amb consignació pressupostària suficient per a emprendre un projecte d'esta envergadura que tants maldecaps i problemes ha donat a la gent d'este poble, és un motiu de molta satisfacció”afig Benlloch.

L’alcalde ha agraït al regidor de Territori, Emilio M. Obiol, i els tècnics municipals, així com al president, Ximo Puig, el treball realitzat per donar compliment a un deute i reivindicació històriques de la ciutat.