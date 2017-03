Benlloch traslladarà al consell les reivindicacions d'Alcer Castalia sobre nefrologia.

José Benlloch: "me consta que hi ha estudis que constaten que l'Hospital Universitari de La Plana té l'espai disponible per a poder ubicar un centre d'hemodiálisis".

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, s'ha reunit amb el president d'Alcer Castalia, Juan Doménech, per a abordar les necessitats de l'entitat, centrada en l'atenció a persones amb malalties renals i els seus familiars.

La urgència d'incrementar els tractaments de diàlisi de caràcter públic a través de la creació d'un nou centre d'hemodiàlisi i l'increment de professionals nefròlegs en l'hospital de la Plana, a més la creació d'una consulta de coordinació de trasplantaments en la província de Castelló.

Segons el president d'Alcer Castalia, Juan Doménech "la província de Castelló està a la cua en tractaments de diàlisi en el sistema públic de salut, tot just un 9% dels 527 casos d'hemodiàlisi i 75 peritoneal que es tracten en la província, xifra que contrasta amb el 35% que suposa el sistema públic en tota la Comunitat Valenciana".

A més del centre d'hemodiàlisi, una altra de les reivindicacions d'Alcer Castalia es referix al centre de trasplantaments. "En l'actualitat, tots els pacients de trasplantaments de Castelló han de desplaçar-se fins a València per a totes les gestions. No es tracta d'un centre propi, però sí almenys una consulta de coordinació, que podria ubicar-se en l'Hospital General de Castelló, per a facilitar als pacients tot el procés. Un primer escaló necessari per a millorar la vida i la qualitat asistencial", conclou Doménech.

L'alcalde, que al seu torn és president del Consell de Salut de la Plana, s'ha compromés amb Doménech a traslladar a la Conselleria de Sanitat estes reivindicacions, i "me consta que hi ha estudis que constaten que l'Hospital Universitari de La Plana té l'espai disponible per a poder ubicar un centre d'hemodiálisis", assegura Benlloch.