Benlloch recolzarà la intermodal a Castelló i assegura que no al•legarà

L'alcalde anuncia que treballarà de manera conjunta perquè la infraestructura siga una realitat com més prompte millor, perquè beneficiarà a Vila-real.

Després que la comissió tècnica entre Generalitat i Ministeri de Foment acordara ubicar la Plataforma Logística Intermodal a Castelló i no a Vila-real, l'alcalde Benlloch valora tècnicament l'estret marge de l'estudi i després que la decisió s'haja pres per només 0,59 punts volia lluitar pels interessos de la ciutat fins a les últimes conseqüències. Finalment, Benlloch ha aclarit que acceptarà el resultat i no interposarà cap recurs ni portarà l'assumpte als tribunals.

Per al primer edil els desavantatges respecte a l'opció de Castellón, han sigut la superfície, “mentre Castelló tenia una proposta de 1,6 milions de metres, Vila-real oferia 800.000 metres sense capacitat d'ampliar espai” a més afig “ També un altre handicap han sigut els accessos a la ciutat en la zona sud, ja que no tenim una carretera amb quatre carrils i es fan dificultós l´accés”.

L'opció de Vila-real s'ha basat en dades objectives que han facilitat els tècnics de l'ajuntament en el moment que se'ls ha demanat, ja que en cap moment s'ha elaborat un informe tècnic perquè “ haguera supòsat un cost econòmic per a l'ajuntament” apunta Benlloch.