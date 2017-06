Benlloch presideix la primera reunió del consell rector de la Xarxa Valenciana d´Innovació.

El consell rector de la Xarxa valenciana de Ciutats per la Innovació s´ha reunit a Vila-real per a assentar les bases del treball en la xarxa i començar a dissenyar el projecte pilot que l'entitat presentarà davant la futura Agència Valenciana de la Innovació. L´encontré ha servit també per establir posicions comunes en matèria d'innovació “per a seguir promovent i consolidant la innovació com a eix de desenvolupament en la nostra Comunitat, ara que comptem amb un Consell que aposta també per l'economia del coneixement i la innovació”, assenyala l´alcalde José Benlloch.

Cal recordar que el consell rector de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació està format per un municipi de cadascuna de les províncies valencianes, a més d'un representant de les poblacions amb menys de 10.000 habitants. La de hui és la primera reunió del consell rector, després de la constitució formal de l'entitat i l'elecció de José Benlloch com a primer president, per un període de dos anys, de l'organisme que aglutina les ciutats de la Comunitat que aposten per la innovació com a eix de desenvolupament.

Una de les qüestions abordades en la trobada ha sigut el disseny d'un projecte pilot a desenvolupar en una de les ciutats de la xarxa per a la seua posterior implantació a la resta de municipis, que permeta introduir fórmules innovadores per a millorar la gestió de l'Administració, la relació de la institució amb els ciutadans o l'enfortiment del teixit econòmic local. “Estem donant passos importants en matèria d'innovació, gràcies també al suport i l'aposta per la innovació de la Generalitat; un d'ells serà la pròxima creació de l'Agència Valenciana de la Innovació, amb la qual volem començar a treballar només siga una realitat amb iniciatives concretes”, valora el president de la xarxa.

La programació de jornades en els municipis que formen part de l'organisme o qüestions operatives de gestió i coordinació de la xarxa són uns altres dels punts tractats en la reunió celebrada a Vila-real. “Que la nostra ciutat, a través de l'alcaldia, haja sigut triada per a la presidència de la xarxa valenciana és una clara mostra que estem fent ben les coses, teixint una aliança amb la societat civil i el teixit empresarial que fa de Vila-real un model de ciutat referent”, agrega Benlloch.