Benlloch presenta la estrategia innovadora de Vila-real en Ontinyent

L'alcalde de Vila-real i president de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, José Benlloch, ha presentat aquest matí a Ontinyent les línies estratègiques de l'agrupació de municipis innovadors de la Comunitat. Benlloch ha participat en la sisena edició del Fòrum iMas:)t, celebrat al Centre Cultural Caixa Ontinyent, amb l'objectiu de contribuir a la innovació i presentar les experiències dels ajuntaments i empreses innovadores del territori.

"La innovació no pot ser una moda sinó una obligació, sobretot en el cas dels ajuntaments, que són les administracions més properes als ciutadans. Després de molt de treball i esforços, hem aconseguit que les institucions legalment competents en matèria d'innovació creguen en el paper dels municipis per a generar i impulsar un ecosistema innovador al nostre territori. Convençuts d'aquest paper de l'Administració local i de l'enorme talent i potencial de la nostra terra, les ciutats que hem sigut reconegudes com a Ciutat de la Ciència i la Innovació per part del Govern central vam constituir el passat mes de maig la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, que presidisc”, argumenta Benlloch. A més de la presidència, la seu de l'entitat s'ha situat també a Vila-real i, al costat de la ciutat ciutat, està formada pels municipis Alcoi, Alfàs del Pi, Almussafes, Alzira, Gandia, Gata de Gorgos, Ontinyent, Salines, Torrent, València i Villena. "La xarxa valenciana naix amb dos objectius. El primer és traslladar la cultura de la innovació a l'estructura de les administracions; el segon és que aquesta cultura de la innovació arribe a tots els territoris per a sumar esforços i competir junts amb el món”, assenyala.

Benlloch també ha presentat en el fòrum valencià l'estratègia innovadora de Vila-real. En aquesta línia, l'alcalde recorda que Vila-real forma part, des de l'any 2011, de la xarxa estatal Innpulso, formada per 68 municipis de tot l'Estat amb el títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació –revalidat el 2015-. "La ciutat de Vila-real, en aliança sempre amb la societat i amb el teixit productiu local, està fent un esforç importantíssim per diferenciar-se i posicionar-se en àmbits d'oportunitat. Amb aquest objectiu, hem creat quatre grans marques de ciutat -Ciutat de la Salut i l'Esport, Ciutat de la Ciència i la Innovació, Ciutat Educadora i Ciutat de Congressos, Festivals i Esdeveniments-, en el convenciment que una ciutat no pot ser viable si no es forma, genera i transfereix coneixement, si no innova i si no sap cuidar-se i cuidar dels altres", conclou l'alcalde.