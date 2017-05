Benlloch garanteix que el jardí Botànic Calduch “no es toca”

L’Alcalde al barri, la campanya pionera de proximitat impulsada per l'Ajuntament de Vila-real, torna a “xafar” els barris de la ciutat per apropar l'Alcaldia i el consistori a tots els districtes urbans i conéixer directament les demandes, suggeriments i necessitats dels veïns. En aquesta primera jornada, l'alcalde, José Benlloch, ha visitat el Botànic Calduch, on ha traslladat a l'associació de veïns les últimes novetats relacionades amb aquesta zona; principalment, la situació del jardí Botànic Calduch. Segons Benlloch el parc serà per al barri i no es tocarà malgrat la sentència judicial que obliga a retornar el terreny al propietari per haver construït el parc sobre sòl privat sense autorització.

L'alcalde ha acudit al barri acompanyat dels edils de Proximitat, Diego A. Vila, i Participació, Gemma Gil, amb els qui ha recorregut diferents espais urbans, establiments i comerços, a més de mantenir una reunió amb la directiva de l'associació, presidida per José Vicente Tingues, i amb la comunitat educativa dels col·legis Angelina Abad i Botànic Calduch.

Entre els espais visitats per la delegació municipal destaca el jardí Botànic Calduch, un parc construït en 2010 pel Partit Popular sobre un solar privat, “ocupat il·legalment”, que una sentència de setembre de 2016 obliga a retornar al seu propietari. Ha recordat l´alcalde que aquest parc és un espai fonamental del barri, una dotació que, al costat del centre de salut o els col·legis, va portar molta gent jove i treballadora a comprar en la zona el seu habitatge.

Una altra de les demandes dels veïns en aquesta zona de la ciutat es refereix als carrers Corts Valencianes i Alfons el Magnànim, oberts provisionalment la legislatura passada gràcies a una acord amb els propietaris. També en aquest cas es tracta de vials privats, sobre els quals l'Ajuntament no pot actuar directament. “De moment, els hem obert perquè puga passar la gent i ara hem aconseguit l'autorització dels propietaris per poder aplicar una xicoteta capa d'asfalt que millore les condicions i garantisca la seguretat”, conclou Benlloch.