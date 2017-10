Benlloch demanarà al consell que permeta un nou mètode de captura ideat per Apaval

L´alcalde Benlloch reunit amb representants d´Apaval per conèixer i recolçar el nou mètode de caça ideat per la entitat amb seu en Vila-real. / ONDACERO.ES

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, s'ha reunit amb el president d’Apaval, Miguel Ángel Bayarri, per a mostrar-li el seu suport a l’Associació de Paranyers, amb seu a la ciutat, en la seua sol•licitud a la Conselleria de Medi Ambient de permetre proves científiques amb totes les garanties amb el nou mètode de captura ideat per l'entitat. “Apaval ha estat treballant durant molt temps i amb molt esforç, conscients de la necessitat d'adaptar-se als nous temps i exigències mediambientals, per a adaptar la caça i dissenyar un nou mètode de captura innovador, selectiu i absolutament compatible amb el respecte a la naturalesa, el cistell malla”, assenyala Benlloch, qui demana a la Conselleria que autoritze les proves.

“Aquests estudis són la millor forma de treballar des de la racionalitat i el diàleg sincer per a aconseguir una solució a una pràctica tan arrelada en la nostra cultura i identitat; una pràctica molt nostra, que té impacte en multitud d'aspecte dels nostres pobles. Seria una irresponsabilitat que es perdera un patrimoni, material i immaterial, com el que genera el parany”, incideix Benlloch.

“Els vertaders paranyers, que porten molts anys de lluita per defensar aquesta tradició tan nostra, es mereixen una oportunitat. Seria una vergonya, impròpia d'una Administració pública que s'omple la boca amb paraules com a transparència, govern obert o participació ciutadana, que ara es negara a autoritzar una cosa absolutament legal com és realitzar estudis científics per a intentar trobar una solució definitiva a un conflicte que porta massa anys”, argumenta l'alcalde. “Quin sentit té”, agrega, “que es permeten els estudis científics per a atrapar espècies amb xarxes, que el tord es puga caçar amb arma de foc sense cap problema per qualsevol lloc i que no es permeta intentar investigar si hui, adaptant els mitjans a les exigències dels nous temps, podem arribar a una solució perquè no es perda aquest extraordinari patrimoni material i immaterial”, conclou Benlloch.