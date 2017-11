Bancaixa enderroca l´antic alberg de Càritas per aluminosi

L'antic alberg de Càritas, situat en el número 56 de la Senda Pescadors, en l'encreuament amb el carrer de Blas Infant i la carretera d'Onda, ja ha sigut enderrocat. L'actuació es produeix després que la Regidoria de Territori de Vila-real obrira un expedient disciplinari a la Fundació Bancaixa, propietària de la nau industrial, amb l'objectiu de garantir la seguretat de l'entorn, així com de treballadors i usuaris, davant una situació de “perillositat i ruïna”.

El regidor de l'àrea, Emilio M. Obiol, ha explicat que l'entitat, després de rebre les instruccions pertinents, ha procedit a l'enderrocament de les instal•lacions, amb un total de 4.376 metres quadrats, on es trobaven, a més de l'alberg, el magatzem i les oficines de l'ens, que presentaven “greus problemes estructurals, a causa de l’aluminosi”.

“Amb aquesta actuació es respon i dóna compliment a la disciplina urbanística de l'Ajuntament de Vila-real i, sobretot, es garanteix la seguretat a tots els nivells”, indica. Obiol recorda que la nau, a més, comptava amb 2.465 metres quadrats de plaques ondades de fibrociment amb amiant, de la retirada del qual també s'ha fet càrrec la Fundació, seguint la directiva de gestió i eliminació d'aquest tipus de residus.

Així mateix, l'edil destaca la puntualitat de la propietària a l'hora de fer front al requeriment, ja que “se li va sol•licitar aquest estiu i tenia fins a finals d'enguany per a la seua execució i aquest mes de novembre ja té finalitzats els treballs”.

Una intervenció el cost de la qual ascendeix a uns 26.000 euros, abonats per la fundació propietària, i que ve motivada per la gravetat de la situació, per la qual cosa “l'Ajuntament ha intervingut, igual que ha fet en molts altres casos similars, per a abordar i garantir el sanejament de velles naus industrials i edificis en estat de ruïna, com ja va ocórrer en el passat amb les fàbriques Fritta i Azuvi, juntament amb altres magatzems en la mateixa zona d'influència, així com a la carretera d'Onda”.

Una altra ordre pendent d'execució és l'enderrocament de quatre cases en estat de ruïna situades en el carrer Vicente Sanchiz, de la qual es farà càrrec el Banc Castella-la Manxa, actual propietari, després que en l'últim episodi de pluges de l'hivern, el passat mes de gener, es desprengueren part del sostre i les volades de dos d'aquests immobles, sense causar danys personals. Una intervenció amb un cost per a l'entitat bancària de 35.000 euros, que deixarà un solar de 643 metres de superfície.