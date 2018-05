El Ayuntamiento recupera a Paco Signes para salvar los conciertos de la Cofradía de la Mare de Déu del Lledó

El Ayuntamiento de Castellón ha recuperado al anterior director de la banda municipal de Castellón, Paco Signes, para salvar los conciertos que tiene que llevar a cabo el grupo en las fiestas conmemorativas a la Mare de Déu del Lledó que organiza la Real Cofradía.

Es la solución de urgencia que se ha tomado desde el Gobierno Municipal tras la suspensión del concierto del lunes, que dejó a 400 personas sin poder disfrutar de la banda. El actual director, José Vicente Ramón, avisó diez minutos antes de que no podía hacer frente al concierto y anunció su baja.

Ramón Segarra asegura en un comunicado que por prescripción médica debe mantenerse al margen de cualquier tema relacionado con el ámbito laboral. Destaca que su baja es debido al acoso constante que lleva sufriendo desde hace meses por parte del Ayuntamiento y que fue la causa por la que no pudo afrontar el concierto del lunes.

Asegura que " el parte médico de incapacidad temporal de fecha 30 de abril de 2018, fue comunicado por mí, oficialmente vía e-mail, a los departamentos correspondientes del ayuntamiento, dentro del horario de la jornada laboral del mismo 30 de abril". Pero, el Ayuntamiento dice no haber recibido nada hasta el día de ayer.

Además, el director ha aprovechado para pedir disculpas a la Cofradía y a todas las personas que asistieron como público al auditorio y finalmente, no pudieron disfrutar del concierto. En su comunicado concluye: "quiero dar las gracias a todos los periodistas que han intentado ponerse en contacto conmigo para darme la oportunidad de explicarme y a los cuales no me ha sido posible atender. Ruego y espero que comprendan mi situación, estado de salud y prescripción médica que me obliga a permanecer al margen de más polémicas relacionadas con mi entorno laboral".

Recordamos que Ramón Segarra interpuso una denuncia de acoso y prevaricación a los concejales del Ayuntamiento, Verónica Ruiz y Antonio Lorenzo.