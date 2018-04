Assaltabarris torna al jardí Jaume I el pròxim dissabte

Assaltabarris, la programació d'activitats impulsada per la Regidoria de Participació Ciutadana per a promoure la interrelació veïnal i l'ocupació de l'espai públic per la ciutadania, torna a intentar “conquerir” aquest divendres, 6 d'abril, el jardí de Jaume I. L'esdeveniment, programat per al passat 10 de març, va haver de suspendre's a causa de les fortes pluges registrades.

La festa tindrà lloc a les 17.30 hores i comptarà amb espectacles, tallers i activitats lúdiques de tot tipus. En concret, Splai Castelló portarà el seu espectacle de música i animació. Els Viatgers, amb el suport de les associacions de l'Hospital i Séquia Major. L'actual edició, dirigida pel responsable de l'Escola Municipal de Teatre i de la companyia local La Fam, Sergio Heredia, ha tornat a comptar amb les associacions de veïns i, per primera vegada, amb el Consell de Xiquets i Xiquetes.