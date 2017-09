Arriba a Vila-real un foodtrucks com a iniciativa nova en festes

Després de la supressió de la fira de la tapa per part de la comissió de penyes, per falta de benefici econòmic, ara preparen una altra iniciativa gastronòmica.

Les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real incorporen per primera vegada la Foodtruck Fest, una cita amb les millors propostes gastronòmiques sobre rodes que s'instal•larà, del 6 al 10 de setembre, en el jardí de Jaume I. El festival congregarà una desena de foodtrucks, música en directe, activitats per als més menuts i interessants promocions, en horari de 12.30 a 17.00 h i de 19.00 a 21.00 hores.

“Este any, per decisió de la Comissió de Penyes, que era l'organitzadora, i els restauradors, no s'ha instal•lat la Fira de la Tapa. Però això no significa, en cap cas, que les festes de la Mare de Déu de Gràcia no vagen a tindre una oferta gastronòmica a l'altura, per a tots i totes les vila-realenses”, assenyala el regidor de Festes, Javier Serralvo.

La iniciativa tracata de la instal-lació en el jardí Jaume I de 10 furgonetes de menjar urbà de qualsevol tipus, actuacions musicals cada nit i activitats per als més xicotets.