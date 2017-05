Arranca el procés d'escolarització per a 507 xiquets nascut en 2014.

Arranca el procés d'escolarització per al pròxim curs 2017-2018 en les 22 unitats d'infantil dels col•legis públics i concertats amb el que compte Vila-real. Un total de 507 xiquets nascuts l'any 2014 són els que la regidoria d'Educació ha comptabilitzat per al procés enguany.

La regidoria d'Educació ha demanat per al pròxim curs una baixada de la ràtio de 25 a 23 alumnes per aula, " ja que el descens de la natalitat i l'augment de la ràtio que es va produir fa anys, considerem que és la millor opció per a oferir una educació de major qualitat i dedicació als alumnes i també per a evitar perdre línies, encara que en cap moment s'ha plantejat cap supresión" va explicar l'edil d'Educació, Mónica Mañas.

Quant als xiquets de 0-3 anys, 400 nascuts en 2015, tenen una oferta d'aules en els centres públics de Concepció Arenal i Carlos Sarthou, i a més les huit escoles infantils per a les que l'ajuntament destina 20.000 euros, que junt amb el bo de conselleria, permet ajudar les famílies.

La presentació de sol•licituds s'haurà de realitzar del 22 al 29 de maig, les llistes provisionals es publicaran el 8 de juny i les reclamacions seran del 8 al 12 de juny. El 20 de maig es donaran a conéixer les llistes definitives i el procés de matriculació es realitzarà entre els dies 20 i 29.

PROCÉS SECUNDÀRIA

En el cas de l'alumnat d'ESO i batxillerat, el calendari s'obri també hui 22 de maig amb el període de presentació de sol•licituds, fins al 31 d'este mes. Les llistes provisionals es publicaran el 12 de juliol i les reclamacions podran realitzar-se fins al 14. El 19 de juliol es publicarà la llista definitiva i fins al 27 es formalitzaran les matrícules.