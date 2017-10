Arranca el mes de la Sostenibilitat amb una campanya de recollida de residus canins

Vila-real celebra aquest mes d'octubre l'edició número 13 del Mes de la Sostenibilitat. Una iniciativa de la Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, amb el suport de Reciplasa, que tornarà a comptar amb diferents campanyes i activitats per a aconseguir una ciutat més neta i saludable per a tots.

Un de les principals novetats d´enguany és la campanya de recollida de residus canins i conscienciació als veïns. Un tècnic municipal, amb aparell motoritzat passarà durant tot el mes per les diferents zones de la ciutat arreplegant els excrements canins. A banda de l'aparell que circularà durant tot el mes per diferents zones, “un grup de persones realitzarà diferents campanyes de difusió i de conscienciació per a informar els veïns de com fer ús dels parcs canins i de la seua responsabilitat a l'hora si es fes càrrec dels residus que generen els seus animals” explica Sancho.

La setmana vinent donarà començament el concurs Ciutat de Vila-real cap al desenvolupament sostenible, dirigit als alumnes de 4º de l'ESO, que a més de participar en un taller, hauran de realitzar un inventari sobre els barrancs de Vila-real amb les imatges i curiositats que consideren interessants. El premi són 1.000 euros per a l'institut guanyador, que haurà de destinar-ho a material o activitats per a l'alumnat.

La cinquena campanya de reducció d'embolcalls, que tornarà a repartir més de 600 porta-entrepans entre els alumnes de 1er de Primària i ensenyarà a reutilitzar per a generar menys residus. A partir del 16 d'octubre donarà inici una nova campanya destinada als comerciants de la zona centre. Es lliuraran paquets a cada comerç amb instrumental com cúter i rotllo de corda per a facilitar el desmuntatge i plegat.

El dia 22 es realitzarà en un taller en família per a la creació d'un estany en l'antic parc caní en l'avinguda de Grècia. El dilluns 23, el saló d'actes de Serveis Socials acollirà el taller La maleta del reciclatge, dirigit a professorat de diferents nivells, amb materials didàctics per a utilitzar a l'aula.

El Mes de la Sostenibilitat finalitzarà el divendres 27 amb la I Jornada sobre bio-residus en la província de Castelló, dirigida a tècnics municipals, professionals, alcaldes i regidors interessats a impulsar una major separació de residus municipals atenent a les obligacions de la Unió Europea i on es presentaran plans pilot d'altres zones. La jornada tindrà lloc a la Fundació Caixa Rural, on també es realitzarà la gala del Mes de la Sostenibilitat.