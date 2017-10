ARA Formació progama una quinzena d´accions formatives fins desembre

La Regidoria d'Economia de Vila-real ha programat per als últims mesos de l'any noves accions formatives destinades a persones en cerca d'ocupació i també pensades per a empreses i emprenedors.

A través de l'itinerari ARA Formació, els interessats podran participar des d'aquest mes en fins a una quinzena de projectes, cursos i tallers, alguns d'ells programats en col•laboració amb la Cambra de Comerç i la Diputació de Castelló.

Entre els 12 cursos previstos, destaquen, en l'àmbit de l'orientació laboral, el de parlar en públic amb eficàcia, el de desenvolupament personal per a l'ocupació i l’emprenedoria, un altre de mindfulness i emocions saludables en la cerca d'ocupació, un altre per a aprendre a utilitzar el telèfon mòbil per a la cerca d'ocupació, un més per a fer ús de LinkedIn i altres xarxes socials i un altre per a descobrir les competències laborals de cada persona i dissenyar la seua marca personal.

D'altra banda, empreses i emprenedors tenen a la seua disposició cursos per a adquirir estratègies per a una bona atenció al client, així com per a elaborar un pla estratègic i portar-ho a la pràctica, un altre de disseny gràfic amb telèfon mòbil o Tablet i un més per a crear microvídeos amb el mòbil. A ells se sumen dos tallers més: un de tècniques de màrqueting aplicades a paqueteria i regals i un altre de decoració nadalenca.

A més, està previst realitzar una jornada de promoció i difusió de les societats laborals com una fórmula d’emprenedoria, de la mà de la Federació d'Empreses Valencianes d'Economia Social (FEVES), el pròxim 13 d'octubre.

En un altre ordre de coses, aquest mes també està prevista la celebració d'un fòrum per l'ocupació Emplea’t, a més d'un cicle formatiu de quatre sessions d'iniciació a l'exportació, dirigit a les xicotetes empreses locals que, sota el nom Comença a Exportar, durà a terme el IVACE, en col•laboració amb la Cambra de Comerç.