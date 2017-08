Albocàsser arranca hoy 10 intensos días de fiestas patronales

Albocàsser ha dado a conocer la programación de las fiestas patronales que vivirá la localidad del 11 al 20 de agosto. Los actos van dirigidos a todas las edades. El libro de fiestas incluye además un resumen de las actividades de los colectivos de la población.

La proclamación de la reina de las fiestas, Mireya Chiva Vidal, y su corte de honor marcará la primera jornada. El acto, organizado por la AMSCAL y el CF Albocàsser, estará presentado por Julio Hernández. Después comenzará el baile con la orquesta Top Zero.

Por la tarde la Agrupació Musical Santa Cecília de Albocàsser realizará el habitual pasacalle por las calles de costumbre y, a la hora establecida, pondrá la banda sonora a la recogida de las damas y reinas del 2017 camino del pabellón municipal.

El sábado 12 será el día de la Penya Taurina. El almuerzo de socios, la entrada infantil y el concurso de recortadores para los niños precederá a la subida del cajón del toro con caballerías. Y a las 13 horas se probará el toro cerril "Infortunado" de la ganadería albaceteña de Los Chospes, en Robledo. No faltará la comida de los socios. Y por la tarde a las 18 horas se vivirá el II Desafío de ganaderías con los hierros de Fernando Machancoses de Cheste y La Paloma de Xaló. La noche contará con un toro embolado alternativo para los más pequeños, la embolada del cerril y baile con la orquesta Azar.

El día siguiente, el domingo 13, comenzará con la entrega de premios del XXVI Certamen Literario "Casimir Melià i Tena" en el salón de actos del Ayuntamiento. Colabora la Diputación de Castellón. Y a las 12.30 horas arrancarán los Bous per la vila con reses de la ganadería Hnos. Bellés de la Torre d'en Besora. La comida de hermandad de la Colonia de la localidad en Barcelona dará paso a los actos taurinos de la tarde. La carrera infantil, organizada por el Club de Muntanya Desnivell y patrocinada por el Ayuntamiento, llegará después como previa de la XXI Cursa Popular "Vila d'Albocàsser". El recorrido tiene 10,3 km i 350 metros de desnivel positivo. Además, el Trío Trébol actuará por la noche en el Pla dels Sants Joans. Al acabar, la fiesta Holi y la música de la discomóvil llenará de colores la velada.

El lunes 14 empezará con el tiro de pichón en el campo "Mas d'en Collero" organizado por la Asociación de cazadores "La Albocacense". Carrusel infantil en el Pla de la Font, Bous per la vila a mediodía y por la tarde con animales de la ganadería Iván Messeguer de Cervera del Maestre, una salida con bicicleta de montaña con grupos para principiantes y para expertos, y el baile con la orquesta Carruan's Brother's y Disco Zona son otras propuestas de la jornada.

El día 15 se celebrará la festividad de la Virgen de la Asunción. Despertada, Rosario de la Aurora y la diana de la Banda local, precederán a la misa solemne y la procesión. Después habrá un vino de honor. Y antes de comer se inaugurará la exposición "Fotos, fils i ferro" de Stephanie de Leng, Miguel Trillo y Miguel Bellés en la Ermita dels Sants Joans. Además, por la tarde habrá un parque infantil para los niños, un partido de fútbol entre el CF Albocàsser y el CD Castellón Juvenil "A", la conferencia "Las pinturas rupestres y el papel de la mujer en la prehistoria" de Pilar Bellés, y los Juegos Tradicionales a cargo de L'Armelar. El baile nocturno con la orquesta Sicilia cerrará los actos del martes.

El miércoles 16 se vivirá la festividad de San Roque. La Marcha solidaria no competitiva contra el cáncer organizada por el Club de Muntanya Desnivell y la Asociación Española Contra el Cáncer iniciará los actos del día. Serán sólo 2 km con salida desde el Pla de la Font. Después se presentará en el Ayuntamiento la nueva página web de Amics de la Meteorologia d'Albocàsser (AMEAL). Y más tarde llegará, organizado por la Asociación de jubilados, el concurso de paellas en el pabellón municipal. Contará con la ambientación de la discomóvil. Además, el calor de la tarde se combatirá con un tobogán acuático gigante en la Calle Mayor. Los festejos del día acabarán con el Ball Pla y el baile de disfraces con premios para los mejores y la música de la orquesta The Luxe y la discomóvil The End.

La entrada del mediodía y la posterior prueba, con animales de la ganadería Hnos. Bellés de la Torre d'en Besora, abrirá la jornada del jueves. A media tarde, la reina, damas y autoridades entregarán los trofeos del campeonato de guiñote en el Hogar del Jubilado. Y acto seguido, se dará inicio a los toros de plaza con la ganadería Benavent de Quatretonda. Así mismo, el AMPA del CEIP Joan de Brusca organizará una fiesta infantil con merienda y Holi Party. Además, las vaquetes confiteres de última hora de la tarde irán seguidas de la eixida con animales de Iván Messeguer. A la medianoche arrancará el Ball Pla en la calle La Font y después llegará la noche organizada por los Quintos y Damas 2017.

El último viernes de fiestas, 18 de agosto, estará protagonizado por los actos taurinos. La entrada y prueba del mediodía con animales de Hnos. Bellés, los toros de plaza de la tarde con el hierro de J. V. Machancoses, las vaquetes confiteres y eixida con la ganadería Ivan Messeguer són algunas de las propuestas. Aunque la expectación máxima se vivirá con la prueba del toro cerril "Arrogante" de la ganadería Sergio Centelles de Catí y la embolada de la noche. Además, el Ball Pla, la embolada infantil y el baile con Disco Milenium completarán los actos.

El sábado será también taurino. La ganadería Hnos. Bellés volverá a estar en la entrada y prueba del mediodía. Los toros de plaza de la tarde serán con el hierro Iván Miró de la Ribera de Cabanes. Y las vaquetes confiteres y eixida con animales de Iván Messeguer de Cervera del Maestre. Además se probará y embolará un toro cerril del hierro Torrealta. Así mismo, el desfile de disfraces infantil, el Ball Pla y el baile con la Supermàgic seran otros reclamos del penúltimo día.

El domingo 20 se cerrarán las celebraciones. Una nueva entrada y posterior prueba, los toros de plaza y las vaquetes confiteres y eixida, serán los últimos actos taurinos de los festejos. Hnos. Bellés, Alberto Granchell e Iván Messeguer serán los hierros. El Ball Pla en la calle La Font y el espectáculo de variedades con los monólogos de Enric Company, Bermúdez y Xavier Deltell, así como el rock acrobático del Ballet Flip Flap, rematarán 10 intensos días de fiestas.