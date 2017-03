Koeman piensa en el franco congoleño como reemplazante de Lukaku

La temporada de Cedrick Bakambú está lejos de los números que le convirtieron en uno de los futbolistas revelación de la liga española y del fútbol europeo tras firmar 25 goles en su primera campaña con la camiseta amarilla. Las lesiones le han restado el protagonismo del que si gozó meses atrás, pero de lo que no cabe duda es de que no ha perdido ni un ápice del prestigio de delantero determinante que se ganó en su momento y, prueba de ello, es el seguimiento que se le sigue realizando desde la Premier.

Según la prensa inglesa, más en concreto el diario The Sun, el ariete del Villarreal seria uno de los elegidos por el Everton de Koeman para cubrir la más que presumible marcha de su delantero referencia Lukaku. Y es que tras unas temporadas irregulares el delantero Belga ha explotado definitivamente este año en el club “Toffee”para liderar la tabla de goleadores de la Premier y estar en la agenda de alguno de los grandes, caso del United. Según dichas informaciones, el jugador del Villarreal podría llegar al cuadro de Liverpool en compañía de Willian José, el delantero brasileño de la Real Sociedad que está cumpliendo una buena temporada ene l cuadro Txuri urdin.

Lo cierto es que la pasada temporada el delantero del Villarreal ya sonó para diferentes clubes europeos que, en algunos casos como el de la Lazio de Italia, llegaron a mostrar un firme interés. Incluso clubes como el PSG llegaron a tenerle en su agenda tras su rendimiento goleador en Villarreal. De lo que cabe duda es de que los clubes ingleses no han perdido interés por los futbolistas amarillos y, prueba de ello, es el gran numero de ojeadores de la Premier que cada semana visitan el Estadio de la Cerámica. La pasada campaña los amarillos ya realizaron la venta más importante de su historia a un club inglés, como fue el caso del traspaso de Eric Bailly al United por 38 millones de euros. En la actualidad cuentan con dos futbolistas cedidos al futbol británico: N´diaye a Hul City y Alfonso Pedraza al Leeds. Hace un par de meses, en declaraciones a la prensa gala, el propio Bakambú no escondía su debilidad por el fútbol inglés: “Me gustaría saber a dónde voy a estar aunque estoy muy a gusto en el Villarreal. Me gusta viajar, y la Premier League es una liga que me gusta, eso es cierto, pero tengo contrato de cinco años y estoy disfrutando en el Villarreal, pese a que este año no voy a lograr los mismos números que el año pasado”.