Escribá: "No pienso en mi futuro"

El entrenador azulejero afirmó estar "tranquilo" toda vez que dejó claro que no les molesta que el club no le hay propuesto todavía la renovación: "Sinceramente no me preocupa que no me digan nada, yo estoy contento y muy satisfecho en el Villarreal. Este es un tema de dos partes, así que cuando llegue el momento estoy seguro que el club me trasladará su idea y su decisión. Y el entrenador, por su parte, también tendrá que exponer su parte. Y sea la que sea la decisión final, nos daremos un abrazo. Yo estoy muy contento y agradecido al Villarreal, si seguimos perfecto. Pero es un tema de dos partes, lógicamente el entrenador también tiene que decir cosas"

Según escriba su única preocupación es la clasificar al equipo amarillo lo mejor posible: "Ya digo que mi idea es la de pensar en el equipo, me parece bien que el club se tome sus plazos y además lo comparto. La idea es que quedemos los más arriba posible, ese debe ser el centro de atención para todos.Y como ya dije, ojalá se quede lo más arriba posible y no continúe yo. La verdad es que yo lo firmaría"